PowerTrade Fuel (PTF) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga PowerTrade Fuel untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PTF yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli PTF

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PowerTrade Fuel % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan PowerTrade Fuel Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PowerTrade Fuel (PTF) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PowerTrade Fuel berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015018 pada tahun 2025. PowerTrade Fuel (PTF) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PowerTrade Fuel berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015769 pada tahun 2026. PowerTrade Fuel (PTF) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PTF yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.016557 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PowerTrade Fuel (PTF) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PTF yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.017385 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PowerTrade Fuel (PTF) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PTF pada tahun 2029 ialah $ 0.018255 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PowerTrade Fuel (PTF) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PTF pada tahun 2030 ialah $ 0.019167 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PowerTrade Fuel (PTF) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PowerTrade Fuel berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.031222. PowerTrade Fuel (PTF) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PowerTrade Fuel berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.050858. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.015018 0.00%

2026 $ 0.015769 5.00%

2027 $ 0.016557 10.25%

2028 $ 0.017385 15.76%

2029 $ 0.018255 21.55%

2030 $ 0.019167 27.63%

2031 $ 0.020126 34.01%

2032 $ 0.021132 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.022189 47.75%

2034 $ 0.023298 55.13%

2035 $ 0.024463 62.89%

2036 $ 0.025686 71.03%

2037 $ 0.026971 79.59%

2038 $ 0.028319 88.56%

2039 $ 0.029735 97.99%

2040 $ 0.031222 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PowerTrade Fuel Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.015018 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.015020 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.015032 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.015080 0.41% Ramalan HargaPowerTrade Fuel (PTF) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PTF pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.015018 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPowerTrade Fuel (PTF) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PTF, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.015020 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPowerTrade Fuel (PTF) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PTF, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.015032 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPowerTrade Fuel (PTF)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PTF ialah $0.015080 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PowerTrade Fuel Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 371.41K$ 371.41K $ 371.41K Bekalan Peredaran 24.57M 24.57M 24.57M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PTF ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PTF mempunyai bekalan edaran sebanyak 24.57M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 371.41K. Lihat Harga Langsung PTF

PowerTrade Fuel Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PowerTrade Fuel, harga semasa PowerTrade Fuel ialah 0.015018USD. Bekalan edaran PowerTrade Fuel(PTF) ialah 24.57M PTF , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $371,407 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 10.97% $ 0.001485 $ 0.015156 $ 0.013522

7 Hari 11.00% $ 0.001651 $ 0.017124 $ 0.013521

30 Hari -12.00% $ -0.001803 $ 0.017124 $ 0.013521 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PowerTrade Fuel telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001485 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 10.97% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PowerTrade Fuel didagangkan pada paras tertinggi $0.017124 dan paras terendah $0.013521 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 11.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PTF untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PowerTrade Fuel telah mengalami perubahan sebanyak -12.00% , mencerminkan kira-kira $-0.001803 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PTF berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PowerTrade Fuel (PTF) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PowerTrade Fuel ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PTF berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PowerTrade Fuel untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PTF, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PowerTrade Fuel. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PTF. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PTF untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PowerTrade Fuel.

Mengapa Ramalan Harga PTF Penting?

PTF Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPTF berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PTF akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PTF pada bulan depan? Menurut PowerTrade Fuel (PTF) alat ramalan harga, harga PTF yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PTF pada tahun 2026? Harga 1PowerTrade Fuel (PTF) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PTF akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PTF pada tahun 2027? PowerTrade Fuel (PTF) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PTF menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PTF pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, PowerTrade Fuel (PTF) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PTF pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, PowerTrade Fuel (PTF) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PTF pada tahun 2030? Harga 1PowerTrade Fuel (PTF) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PTF akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PTF untuk 2040? PowerTrade Fuel (PTF) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PTF menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang