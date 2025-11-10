Predi by Virtuals (PREDI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Predi by Virtuals untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PREDI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli PREDI

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Predi by Virtuals % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Predi by Virtuals Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Predi by Virtuals (PREDI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Predi by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010230 pada tahun 2025. Predi by Virtuals (PREDI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Predi by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010742 pada tahun 2026. Predi by Virtuals (PREDI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PREDI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.011279 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Predi by Virtuals (PREDI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PREDI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.011843 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Predi by Virtuals (PREDI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PREDI pada tahun 2029 ialah $ 0.012435 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Predi by Virtuals (PREDI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PREDI pada tahun 2030 ialah $ 0.013057 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Predi by Virtuals (PREDI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Predi by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021269. Predi by Virtuals (PREDI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Predi by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.034645. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010230 0.00%

2026 $ 0.010742 5.00%

2027 $ 0.011279 10.25%

2028 $ 0.011843 15.76%

2029 $ 0.012435 21.55%

2030 $ 0.013057 27.63%

2031 $ 0.013710 34.01%

2032 $ 0.014395 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.015115 47.75%

2034 $ 0.015871 55.13%

2035 $ 0.016664 62.89%

2036 $ 0.017498 71.03%

2037 $ 0.018373 79.59%

2038 $ 0.019291 88.56%

2039 $ 0.020256 97.99%

2040 $ 0.021269 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Predi by Virtuals Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.010230 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.010232 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.010240 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.010272 0.41% Ramalan HargaPredi by Virtuals (PREDI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PREDI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.010230 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPredi by Virtuals (PREDI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi PREDI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010232 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPredi by Virtuals (PREDI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PREDI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010240 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPredi by Virtuals (PREDI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PREDI ialah $0.010272 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Predi by Virtuals Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M Bekalan Peredaran 498.97M 498.97M 498.97M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PREDI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PREDI mempunyai bekalan edaran sebanyak 498.97M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.11M. Lihat Harga Langsung PREDI

Predi by Virtuals Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Predi by Virtuals, harga semasa Predi by Virtuals ialah 0.010230USD. Bekalan edaran Predi by Virtuals(PREDI) ialah 498.97M PREDI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5,110,664 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 19.94% $ 0.001701 $ 0.010625 $ 0.008493

7 Hari -21.61% $ -0.002211 $ 0.012648 $ 0.007758

30 Hari 15.44% $ 0.001579 $ 0.012648 $ 0.007758 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Predi by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001701 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 19.94% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Predi by Virtuals didagangkan pada paras tertinggi $0.012648 dan paras terendah $0.007758 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -21.61% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PREDI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Predi by Virtuals telah mengalami perubahan sebanyak 15.44% , mencerminkan kira-kira $0.001579 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PREDI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Predi by Virtuals (PREDI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Predi by Virtuals ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PREDI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Predi by Virtuals untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PREDI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Predi by Virtuals. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PREDI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PREDI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Predi by Virtuals.

Mengapa Ramalan Harga PREDI Penting?

PREDI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPREDI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PREDI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PREDI pada bulan depan? Menurut Predi by Virtuals (PREDI) alat ramalan harga, harga PREDI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PREDI pada tahun 2026? Harga 1Predi by Virtuals (PREDI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PREDI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PREDI pada tahun 2027? Predi by Virtuals (PREDI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PREDI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PREDI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Predi by Virtuals (PREDI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PREDI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Predi by Virtuals (PREDI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PREDI pada tahun 2030? Harga 1Predi by Virtuals (PREDI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PREDI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PREDI untuk 2040? Predi by Virtuals (PREDI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PREDI menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang