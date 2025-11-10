Prism AI (PRSAI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Prism AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PRSAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Prism AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Prism AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Prism AI (PRSAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Prism AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006400 pada tahun 2025. Prism AI (PRSAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Prism AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006721 pada tahun 2026. Prism AI (PRSAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PRSAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.007057 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Prism AI (PRSAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PRSAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.007409 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Prism AI (PRSAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PRSAI pada tahun 2029 ialah $ 0.007780 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Prism AI (PRSAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PRSAI pada tahun 2030 ialah $ 0.008169 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Prism AI (PRSAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Prism AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013307. Prism AI (PRSAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Prism AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021676. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.006400 0.00%

2026 $ 0.006721 5.00%

2027 $ 0.007057 10.25%

2028 $ 0.007409 15.76%

2029 $ 0.007780 21.55%

2030 $ 0.008169 27.63%

2031 $ 0.008577 34.01%

2032 $ 0.009006 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.009457 47.75%

2034 $ 0.009930 55.13%

2035 $ 0.010426 62.89%

2036 $ 0.010947 71.03%

2037 $ 0.011495 79.59%

2038 $ 0.012070 88.56%

2039 $ 0.012673 97.99%

2040 $ 0.013307 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Prism AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.006400 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.006401 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.006407 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.006427 0.41% Ramalan HargaPrism AI (PRSAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PRSAI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.006400 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPrism AI (PRSAI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi PRSAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006401 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPrism AI (PRSAI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PRSAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006407 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPrism AI (PRSAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PRSAI ialah $0.006427 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Prism AI Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PRSAI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PRSAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 6.40K. Lihat Harga Langsung PRSAI

Prism AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Prism AI, harga semasa Prism AI ialah 0.006400USD. Bekalan edaran Prism AI(PRSAI) ialah 1.00M PRSAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $6,400.99 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari -16.60% $ -0.001062 $ 0.007463 $ 0.006400

30 Hari -21.86% $ -0.001399 $ 0.007463 $ 0.006400 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Prism AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Prism AI didagangkan pada paras tertinggi $0.007463 dan paras terendah $0.006400 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -16.60% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PRSAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Prism AI telah mengalami perubahan sebanyak -21.86% , mencerminkan kira-kira $-0.001399 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PRSAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Prism AI (PRSAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Prism AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PRSAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Prism AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PRSAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Prism AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PRSAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PRSAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Prism AI.

Mengapa Ramalan Harga PRSAI Penting?

PRSAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPRSAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PRSAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PRSAI pada bulan depan? Menurut Prism AI (PRSAI) alat ramalan harga, harga PRSAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PRSAI pada tahun 2026? Harga 1Prism AI (PRSAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PRSAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PRSAI pada tahun 2027? Prism AI (PRSAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PRSAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PRSAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Prism AI (PRSAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PRSAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Prism AI (PRSAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PRSAI pada tahun 2030? Harga 1Prism AI (PRSAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PRSAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PRSAI untuk 2040? Prism AI (PRSAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PRSAI menjelang tahun 2040.