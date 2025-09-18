Puff The Dragon (PUFF) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Puff The Dragon % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Puff The Dragon Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Puff The Dragon (PUFF) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Puff The Dragon berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.082941 pada tahun 2025. Puff The Dragon (PUFF) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Puff The Dragon berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.087088 pada tahun 2026. Puff The Dragon (PUFF) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PUFF yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.091442 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Puff The Dragon (PUFF) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PUFF yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.096014 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Puff The Dragon (PUFF) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PUFF pada tahun 2029 ialah $ 0.100815 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Puff The Dragon (PUFF) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PUFF pada tahun 2030 ialah $ 0.105856 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Puff The Dragon (PUFF) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Puff The Dragon berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.172428. Puff The Dragon (PUFF) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Puff The Dragon berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.280867. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.082941 0.00%

2026 $ 0.087088 5.00%

2027 $ 0.091442 10.25%

2028 $ 0.096014 15.76%

2029 $ 0.100815 21.55%

2030 $ 0.105856 27.63%

2031 $ 0.111148 34.01%

2032 $ 0.116706 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.122541 47.75%

2034 $ 0.128668 55.13%

2035 $ 0.135102 62.89%

2036 $ 0.141857 71.03%

2037 $ 0.148950 79.59%

2038 $ 0.156397 88.56%

2039 $ 0.164217 97.99%

2040 $ 0.172428 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Puff The Dragon Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.082941 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.082952 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.083020 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.083281 0.41% Ramalan HargaPuff The Dragon (PUFF) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PUFF pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.082941 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPuff The Dragon (PUFF) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PUFF, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.082952 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPuff The Dragon (PUFF) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PUFF, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.083020 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPuff The Dragon (PUFF)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PUFF ialah $0.083281 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Puff The Dragon Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 73.62M$ 73.62M $ 73.62M Bekalan Peredaran 888.89M 888.89M 888.89M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PUFF ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PUFF mempunyai bekalan edaran sebanyak 888.89M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 73.62M. Lihat Harga Langsung PUFF

Puff The Dragon Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Puff The Dragon, harga semasa Puff The Dragon ialah 0.082941USD. Bekalan edaran Puff The Dragon(PUFF) ialah 888.89M PUFF , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $73,622,135 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.08% $ 0 $ 0.083264 $ 0.082794

7 Hari 0.79% $ 0.000652 $ 0.083329 $ 0.081353

30 Hari 0.10% $ 0.000085 $ 0.083329 $ 0.081353 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Puff The Dragon telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.08% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Puff The Dragon didagangkan pada paras tertinggi $0.083329 dan paras terendah $0.081353 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.79% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PUFF untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Puff The Dragon telah mengalami perubahan sebanyak 0.10% , mencerminkan kira-kira $0.000085 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PUFF berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Puff The Dragon (PUFF) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Puff The Dragon ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PUFF berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Puff The Dragon untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PUFF, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Puff The Dragon. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PUFF. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PUFF untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Puff The Dragon.

Mengapa Ramalan Harga PUFF Penting?

PUFF Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPUFF berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PUFF akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PUFF pada bulan depan? Menurut Puff The Dragon (PUFF) alat ramalan harga, harga PUFF yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PUFF pada tahun 2026? Harga 1Puff The Dragon (PUFF) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PUFF akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PUFF pada tahun 2027? Puff The Dragon (PUFF) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PUFF menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PUFF pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Puff The Dragon (PUFF) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PUFF pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Puff The Dragon (PUFF) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PUFF pada tahun 2030? Harga 1Puff The Dragon (PUFF) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PUFF akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PUFF untuk 2040? Puff The Dragon (PUFF) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PUFF menjelang tahun 2040.