Dapatkan ramalan harga Pyth USDC untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PYTHUSDC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Pyth USDC % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Pyth USDC Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Pyth USDC (PYTHUSDC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Pyth USDC berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.054 pada tahun 2025. Pyth USDC (PYTHUSDC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Pyth USDC berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1067 pada tahun 2026. Pyth USDC (PYTHUSDC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PYTHUSDC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1620 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Pyth USDC (PYTHUSDC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PYTHUSDC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.2201 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Pyth USDC (PYTHUSDC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PYTHUSDC pada tahun 2029 ialah $ 1.2811 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Pyth USDC (PYTHUSDC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PYTHUSDC pada tahun 2030 ialah $ 1.3452 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Pyth USDC (PYTHUSDC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Pyth USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.1911. Pyth USDC (PYTHUSDC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Pyth USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.5692. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.054 0.00%

2026 $ 1.1067 5.00%

2027 $ 1.1620 10.25%

2028 $ 1.2201 15.76%

2029 $ 1.2811 21.55%

2030 $ 1.3452 27.63%

2031 $ 1.4124 34.01%

2032 $ 1.4830 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5572 47.75%

2034 $ 1.6350 55.13%

2035 $ 1.7168 62.89%

2036 $ 1.8026 71.03%

2037 $ 1.8928 79.59%

2038 $ 1.9874 88.56%

2039 $ 2.0868 97.99%

2040 $ 2.1911 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Pyth USDC Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.054 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.0541 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.0550 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0583 0.41% Ramalan HargaPyth USDC (PYTHUSDC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PYTHUSDC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.054 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPyth USDC (PYTHUSDC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PYTHUSDC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0541 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPyth USDC (PYTHUSDC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PYTHUSDC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0550 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPyth USDC (PYTHUSDC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PYTHUSDC ialah $1.0583 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Pyth USDC Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 840.12K$ 840.12K $ 840.12K Bekalan Peredaran 796.99K 796.99K 796.99K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PYTHUSDC ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PYTHUSDC mempunyai bekalan edaran sebanyak 796.99K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 840.12K. Lihat Harga Langsung PYTHUSDC

Pyth USDC Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Pyth USDC, harga semasa Pyth USDC ialah 1.054USD. Bekalan edaran Pyth USDC(PYTHUSDC) ialah 796.99K PYTHUSDC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $840,121 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ 0 $ 1.055 $ 1.053

7 Hari 0.08% $ 0.000893 $ 1.0541 $ 1.0505

30 Hari 0.33% $ 0.003467 $ 1.0541 $ 1.0505 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Pyth USDC telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Pyth USDC didagangkan pada paras tertinggi $1.0541 dan paras terendah $1.0505 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PYTHUSDC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Pyth USDC telah mengalami perubahan sebanyak 0.33% , mencerminkan kira-kira $0.003467 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PYTHUSDC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Pyth USDC (PYTHUSDC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Pyth USDC ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PYTHUSDC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Pyth USDC untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PYTHUSDC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Pyth USDC. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PYTHUSDC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PYTHUSDC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Pyth USDC.

Mengapa Ramalan Harga PYTHUSDC Penting?

PYTHUSDC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPYTHUSDC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PYTHUSDC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PYTHUSDC pada bulan depan? Menurut Pyth USDC (PYTHUSDC) alat ramalan harga, harga PYTHUSDC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PYTHUSDC pada tahun 2026? Harga 1Pyth USDC (PYTHUSDC) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PYTHUSDC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PYTHUSDC pada tahun 2027? Pyth USDC (PYTHUSDC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PYTHUSDC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PYTHUSDC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Pyth USDC (PYTHUSDC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PYTHUSDC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Pyth USDC (PYTHUSDC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PYTHUSDC pada tahun 2030? Harga 1Pyth USDC (PYTHUSDC) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PYTHUSDC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PYTHUSDC untuk 2040? Pyth USDC (PYTHUSDC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PYTHUSDC menjelang tahun 2040.