Dapatkan ramalan harga Quantum Biology DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak QBIO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Quantum Biology DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Quantum Biology DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Quantum Biology DAO (QBIO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Quantum Biology DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011253 pada tahun 2025. Quantum Biology DAO (QBIO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Quantum Biology DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011815 pada tahun 2026. Quantum Biology DAO (QBIO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan QBIO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.012406 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Quantum Biology DAO (QBIO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan QBIO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.013026 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Quantum Biology DAO (QBIO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran QBIO pada tahun 2029 ialah $ 0.013678 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Quantum Biology DAO (QBIO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran QBIO pada tahun 2030 ialah $ 0.014362 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Quantum Biology DAO (QBIO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Quantum Biology DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023394. Quantum Biology DAO (QBIO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Quantum Biology DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.038107. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.011253 0.00%

2026 $ 0.011815 5.00%

2027 $ 0.012406 10.25%

2028 $ 0.013026 15.76%

2029 $ 0.013678 21.55%

2030 $ 0.014362 27.63%

2031 $ 0.015080 34.01%

2032 $ 0.015834 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.016626 47.75%

2034 $ 0.017457 55.13%

2035 $ 0.018330 62.89%

2036 $ 0.019246 71.03%

2037 $ 0.020209 79.59%

2038 $ 0.021219 88.56%

2039 $ 0.022280 97.99%

2040 $ 0.023394 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Quantum Biology DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.011253 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.011254 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.011263 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.011299 0.41% Ramalan HargaQuantum Biology DAO (QBIO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk QBIO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.011253 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaQuantum Biology DAO (QBIO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi QBIO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.011254 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaQuantum Biology DAO (QBIO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi QBIO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.011263 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaQuantum Biology DAO (QBIO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk QBIO ialah $0.011299 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Quantum Biology DAO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Bekalan Peredaran 192.71M 192.71M 192.71M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini QBIO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, QBIO mempunyai bekalan edaran sebanyak 192.71M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.17M.

Quantum Biology DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Quantum Biology DAO, harga semasa Quantum Biology DAO ialah 0.011253USD. Bekalan edaran Quantum Biology DAO(QBIO) ialah 192.71M QBIO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,168,551 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.84% $ 0.000310 $ 0.011294 $ 0.010682

7 Hari 10.10% $ 0.001137 $ 0.011709 $ 0.009957

30 Hari 13.52% $ 0.001521 $ 0.011709 $ 0.009957 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Quantum Biology DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000310 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.84% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Quantum Biology DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.011709 dan paras terendah $0.009957 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 10.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi QBIO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Quantum Biology DAO telah mengalami perubahan sebanyak 13.52% , mencerminkan kira-kira $0.001521 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa QBIO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Quantum Biology DAO (QBIO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Quantum Biology DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan QBIO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Quantum Biology DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi QBIO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Quantum Biology DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan QBIO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum QBIO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Quantum Biology DAO.

Mengapa Ramalan Harga QBIO Penting?

QBIO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahQBIO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,QBIO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga QBIO pada bulan depan? Menurut Quantum Biology DAO (QBIO) alat ramalan harga, harga QBIO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 QBIO pada tahun 2026? Harga 1Quantum Biology DAO (QBIO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, QBIO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga QBIO pada tahun 2027? Quantum Biology DAO (QBIO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 QBIO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga QBIO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Quantum Biology DAO (QBIO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga QBIO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Quantum Biology DAO (QBIO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 QBIO pada tahun 2030? Harga 1Quantum Biology DAO (QBIO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, QBIO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga QBIO untuk 2040? Quantum Biology DAO (QBIO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 QBIO menjelang tahun 2040.