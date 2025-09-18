Quick Intel (QKNTL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Quick Intel untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak QKNTL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Quick Intel % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Quick Intel Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Quick Intel (QKNTL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Quick Intel berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008790 pada tahun 2025. Quick Intel (QKNTL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Quick Intel berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009230 pada tahun 2026. Quick Intel (QKNTL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan QKNTL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.009691 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Quick Intel (QKNTL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan QKNTL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.010176 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Quick Intel (QKNTL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran QKNTL pada tahun 2029 ialah $ 0.010685 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Quick Intel (QKNTL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran QKNTL pada tahun 2030 ialah $ 0.011219 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Quick Intel (QKNTL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Quick Intel berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.018275. Quick Intel (QKNTL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Quick Intel berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.029768. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.008790 0.00%

2026 $ 0.009230 5.00%

2027 $ 0.009691 10.25%

2028 $ 0.010176 15.76%

2029 $ 0.010685 21.55%

2030 $ 0.011219 27.63%

2031 $ 0.011780 34.01%

2032 $ 0.012369 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.012988 47.75%

2034 $ 0.013637 55.13%

2035 $ 0.014319 62.89%

2036 $ 0.015035 71.03%

2037 $ 0.015787 79.59%

2038 $ 0.016576 88.56%

2039 $ 0.017405 97.99%

2040 $ 0.018275 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Quick Intel Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.008790 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.008792 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.008799 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.008826 0.41% Ramalan HargaQuick Intel (QKNTL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk QKNTL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.008790 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaQuick Intel (QKNTL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi QKNTL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008792 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaQuick Intel (QKNTL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi QKNTL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008799 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaQuick Intel (QKNTL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk QKNTL ialah $0.008826 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Quick Intel Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 702.90K$ 702.90K $ 702.90K Bekalan Peredaran 79.96M 79.96M 79.96M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini QKNTL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, QKNTL mempunyai bekalan edaran sebanyak 79.96M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 702.90K. Lihat Harga Langsung QKNTL

Quick Intel Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Quick Intel, harga semasa Quick Intel ialah 0.008790USD. Bekalan edaran Quick Intel(QKNTL) ialah 79.96M QKNTL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $702,898 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.97% $ 0 $ 0.008841 $ 0.008565

7 Hari 0.35% $ 0.000030 $ 0.009779 $ 0.008565

30 Hari -11.05% $ -0.000971 $ 0.009779 $ 0.008565 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Quick Intel telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.97% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Quick Intel didagangkan pada paras tertinggi $0.009779 dan paras terendah $0.008565 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.35% . Trend terkini ini mempamerkan potensi QKNTL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Quick Intel telah mengalami perubahan sebanyak -11.05% , mencerminkan kira-kira $-0.000971 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa QKNTL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Quick Intel (QKNTL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Quick Intel ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan QKNTL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Quick Intel untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi QKNTL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Quick Intel. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan QKNTL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum QKNTL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Quick Intel.

Mengapa Ramalan Harga QKNTL Penting?

QKNTL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahQKNTL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,QKNTL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga QKNTL pada bulan depan? Menurut Quick Intel (QKNTL) alat ramalan harga, harga QKNTL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 QKNTL pada tahun 2026? Harga 1Quick Intel (QKNTL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, QKNTL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga QKNTL pada tahun 2027? Quick Intel (QKNTL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 QKNTL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga QKNTL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Quick Intel (QKNTL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga QKNTL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Quick Intel (QKNTL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 QKNTL pada tahun 2030? Harga 1Quick Intel (QKNTL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, QKNTL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga QKNTL untuk 2040? Quick Intel (QKNTL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 QKNTL menjelang tahun 2040.