Realis Worlds (REALIS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Realis Worlds untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak REALIS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli REALIS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Realis Worlds % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Realis Worlds Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Realis Worlds (REALIS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Realis Worlds berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001298 pada tahun 2025. Realis Worlds (REALIS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Realis Worlds berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001363 pada tahun 2026. Realis Worlds (REALIS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan REALIS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001431 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Realis Worlds (REALIS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan REALIS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001503 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Realis Worlds (REALIS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran REALIS pada tahun 2029 ialah $ 0.001578 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Realis Worlds (REALIS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran REALIS pada tahun 2030 ialah $ 0.001657 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Realis Worlds (REALIS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Realis Worlds berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002700. Realis Worlds (REALIS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Realis Worlds berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004398. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001298 0.00%

2026 $ 0.001363 5.00%

2027 $ 0.001431 10.25%

2028 $ 0.001503 15.76%

2029 $ 0.001578 21.55%

2030 $ 0.001657 27.63%

2031 $ 0.001740 34.01%

2032 $ 0.001827 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001918 47.75%

2034 $ 0.002014 55.13%

2035 $ 0.002115 62.89%

2036 $ 0.002221 71.03%

2037 $ 0.002332 79.59%

2038 $ 0.002449 88.56%

2039 $ 0.002571 97.99%

2040 $ 0.002700 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Realis Worlds Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001298 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001298 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001300 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001304 0.41% Ramalan HargaRealis Worlds (REALIS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk REALIS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001298 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRealis Worlds (REALIS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi REALIS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001298 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRealis Worlds (REALIS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi REALIS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001300 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRealis Worlds (REALIS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk REALIS ialah $0.001304 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Realis Worlds Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Bekalan Peredaran 954.89M 954.89M 954.89M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini REALIS ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, REALIS mempunyai bekalan edaran sebanyak 954.89M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.24M. Lihat Harga Langsung REALIS

Realis Worlds Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Realis Worlds, harga semasa Realis Worlds ialah 0.001298USD. Bekalan edaran Realis Worlds(REALIS) ialah 954.89M REALIS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,240,199 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.20% $ 0 $ 0.001309 $ 0.001202

7 Hari 17.32% $ 0.000224 $ 0.001467 $ 0.001018

30 Hari -10.65% $ -0.000138 $ 0.001467 $ 0.001018 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Realis Worlds telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.20% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Realis Worlds didagangkan pada paras tertinggi $0.001467 dan paras terendah $0.001018 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 17.32% . Trend terkini ini mempamerkan potensi REALIS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Realis Worlds telah mengalami perubahan sebanyak -10.65% , mencerminkan kira-kira $-0.000138 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa REALIS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Realis Worlds (REALIS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Realis Worlds ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan REALIS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Realis Worlds untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi REALIS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Realis Worlds. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan REALIS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum REALIS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Realis Worlds.

Mengapa Ramalan Harga REALIS Penting?

REALIS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahREALIS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,REALIS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga REALIS pada bulan depan? Menurut Realis Worlds (REALIS) alat ramalan harga, harga REALIS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 REALIS pada tahun 2026? Harga 1Realis Worlds (REALIS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, REALIS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga REALIS pada tahun 2027? Realis Worlds (REALIS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 REALIS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga REALIS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Realis Worlds (REALIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga REALIS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Realis Worlds (REALIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 REALIS pada tahun 2030? Harga 1Realis Worlds (REALIS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, REALIS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga REALIS untuk 2040? Realis Worlds (REALIS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 REALIS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang