Record Nexus (RECORD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Record Nexus untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RECORD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Record Nexus % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Record Nexus Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Record Nexus (RECORD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Record Nexus berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001051 pada tahun 2025. Record Nexus (RECORD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Record Nexus berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001103 pada tahun 2026. Record Nexus (RECORD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RECORD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001158 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Record Nexus (RECORD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RECORD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001216 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Record Nexus (RECORD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RECORD pada tahun 2029 ialah $ 0.001277 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Record Nexus (RECORD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RECORD pada tahun 2030 ialah $ 0.001341 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Record Nexus (RECORD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Record Nexus berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002185. Record Nexus (RECORD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Record Nexus berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003559. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001051 0.00%

2026 $ 0.001103 5.00%

2027 $ 0.001158 10.25%

2028 $ 0.001216 15.76%

2029 $ 0.001277 21.55%

2030 $ 0.001341 27.63%

2031 $ 0.001408 34.01%

2032 $ 0.001479 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001552 47.75%

2034 $ 0.001630 55.13%

2035 $ 0.001712 62.89%

2036 $ 0.001797 71.03%

2037 $ 0.001887 79.59%

2038 $ 0.001982 88.56%

2039 $ 0.002081 97.99%

2040 $ 0.002185 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Record Nexus Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001051 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001051 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001052 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001055 0.41% Ramalan HargaRecord Nexus (RECORD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RECORD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001051 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRecord Nexus (RECORD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RECORD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001051 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRecord Nexus (RECORD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RECORD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001052 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRecord Nexus (RECORD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RECORD ialah $0.001055 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Record Nexus Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 495.61K$ 495.61K $ 495.61K Bekalan Peredaran 471.51M 471.51M 471.51M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini RECORD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, RECORD mempunyai bekalan edaran sebanyak 471.51M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 495.61K. Lihat Harga Langsung RECORD

Record Nexus Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Record Nexus, harga semasa Record Nexus ialah 0.001051USD. Bekalan edaran Record Nexus(RECORD) ialah 471.51M RECORD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $495,610 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -2.58% $ 0 $ 0.001121 $ 0.001022

7 Hari -13.89% $ -0.000146 $ 0.002200 $ 0.001045

30 Hari -56.38% $ -0.000592 $ 0.002200 $ 0.001045 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Record Nexus telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -2.58% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Record Nexus didagangkan pada paras tertinggi $0.002200 dan paras terendah $0.001045 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -13.89% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RECORD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Record Nexus telah mengalami perubahan sebanyak -56.38% , mencerminkan kira-kira $-0.000592 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RECORD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Record Nexus (RECORD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Record Nexus ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RECORD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Record Nexus untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RECORD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Record Nexus. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RECORD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RECORD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Record Nexus.

Mengapa Ramalan Harga RECORD Penting?

RECORD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRECORD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RECORD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RECORD pada bulan depan? Menurut Record Nexus (RECORD) alat ramalan harga, harga RECORD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RECORD pada tahun 2026? Harga 1Record Nexus (RECORD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RECORD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RECORD pada tahun 2027? Record Nexus (RECORD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RECORD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RECORD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Record Nexus (RECORD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RECORD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Record Nexus (RECORD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RECORD pada tahun 2030? Harga 1Record Nexus (RECORD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RECORD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RECORD untuk 2040? Record Nexus (RECORD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RECORD menjelang tahun 2040.