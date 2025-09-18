Red Kite (PKF) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Red Kite untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PKF yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Red Kite % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Red Kite Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Red Kite (PKF) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Red Kite berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008540 pada tahun 2025. Red Kite (PKF) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Red Kite berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008967 pada tahun 2026. Red Kite (PKF) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PKF yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.009415 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Red Kite (PKF) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PKF yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.009886 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Red Kite (PKF) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PKF pada tahun 2029 ialah $ 0.010380 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Red Kite (PKF) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PKF pada tahun 2030 ialah $ 0.010899 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Red Kite (PKF) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Red Kite berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.017754. Red Kite (PKF) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Red Kite berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.028919. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.008540 0.00%

2026 $ 0.008967 5.00%

2027 $ 0.009415 10.25%

2028 $ 0.009886 15.76%

2029 $ 0.010380 21.55%

2030 $ 0.010899 27.63%

2031 $ 0.011444 34.01%

2032 $ 0.012016 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.012617 47.75%

2034 $ 0.013248 55.13%

2035 $ 0.013910 62.89%

2036 $ 0.014606 71.03%

2037 $ 0.015336 79.59%

2038 $ 0.016103 88.56%

2039 $ 0.016908 97.99%

2040 $ 0.017754 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Red Kite Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.008540 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.008541 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.008548 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.008575 0.41% Ramalan HargaRed Kite (PKF) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PKF pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.008540 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRed Kite (PKF) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PKF, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008541 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRed Kite (PKF) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PKF, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008548 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRed Kite (PKF)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PKF ialah $0.008575 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Red Kite Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Bekalan Peredaran 142.41M 142.41M 142.41M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PKF ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PKF mempunyai bekalan edaran sebanyak 142.41M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.22M. Lihat Harga Langsung PKF

Red Kite Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Red Kite, harga semasa Red Kite ialah 0.008540USD. Bekalan edaran Red Kite(PKF) ialah 142.41M PKF , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,216,201 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 2.56% $ 0.000218 $ 0.009174 $ 0.008340

30 Hari -0.94% $ -0.000080 $ 0.009174 $ 0.008340 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Red Kite telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Red Kite didagangkan pada paras tertinggi $0.009174 dan paras terendah $0.008340 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.56% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PKF untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Red Kite telah mengalami perubahan sebanyak -0.94% , mencerminkan kira-kira $-0.000080 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PKF berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Red Kite (PKF) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Red Kite ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PKF berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Red Kite untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PKF, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Red Kite. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PKF. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PKF untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Red Kite.

Mengapa Ramalan Harga PKF Penting?

PKF Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

