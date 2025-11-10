Ref Finance (REF) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ref Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak REF yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli REF

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ref Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Ref Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ref Finance (REF) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ref Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.118804 pada tahun 2025. Ref Finance (REF) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ref Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.124744 pada tahun 2026. Ref Finance (REF) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan REF yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.130981 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ref Finance (REF) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan REF yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.137530 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ref Finance (REF) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran REF pada tahun 2029 ialah $ 0.144407 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ref Finance (REF) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran REF pada tahun 2030 ialah $ 0.151627 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ref Finance (REF) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ref Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.246984. Ref Finance (REF) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ref Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.402312. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.118804 0.00%

2026 $ 0.124744 5.00%

2027 $ 0.130981 10.25%

2028 $ 0.137530 15.76%

2029 $ 0.144407 21.55%

2030 $ 0.151627 27.63%

2031 $ 0.159208 34.01%

2032 $ 0.167169 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.175527 47.75%

2034 $ 0.184303 55.13%

2035 $ 0.193519 62.89%

2036 $ 0.203195 71.03%

2037 $ 0.213354 79.59%

2038 $ 0.224022 88.56%

2039 $ 0.235223 97.99%

2040 $ 0.246984 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Ref Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.118804 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.118820 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.118917 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.119292 0.41% Ramalan HargaRef Finance (REF) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk REF pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.118804 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRef Finance (REF) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi REF, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.118820 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRef Finance (REF) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi REF, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.118917 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRef Finance (REF)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk REF ialah $0.119292 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ref Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 11.40M$ 11.40M $ 11.40M Bekalan Peredaran 95.97M 95.97M 95.97M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini REF ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, REF mempunyai bekalan edaran sebanyak 95.97M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 11.40M. Lihat Harga Langsung REF

Ref Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ref Finance, harga semasa Ref Finance ialah 0.118804USD. Bekalan edaran Ref Finance(REF) ialah 95.97M REF , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $11,401,728 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.49% $ 0.001745 $ 0.121734 $ 0.108764

7 Hari 28.13% $ 0.033419 $ 0.123940 $ 0.076273

30 Hari 6.54% $ 0.007765 $ 0.123940 $ 0.076273 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ref Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001745 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.49% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ref Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.123940 dan paras terendah $0.076273 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 28.13% . Trend terkini ini mempamerkan potensi REF untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ref Finance telah mengalami perubahan sebanyak 6.54% , mencerminkan kira-kira $0.007765 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa REF berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ref Finance (REF) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ref Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan REF berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ref Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi REF, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ref Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan REF. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum REF untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ref Finance.

Mengapa Ramalan Harga REF Penting?

REF Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahREF berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,REF akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga REF pada bulan depan? Menurut Ref Finance (REF) alat ramalan harga, harga REF yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 REF pada tahun 2026? Harga 1Ref Finance (REF) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, REF akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga REF pada tahun 2027? Ref Finance (REF) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 REF menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga REF pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ref Finance (REF) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga REF pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ref Finance (REF) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 REF pada tahun 2030? Harga 1Ref Finance (REF) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, REF akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga REF untuk 2040? Ref Finance (REF) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 REF menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang