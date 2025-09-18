Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Rent Only Goes Up (RENT) /

Rent Only Goes Up (RENT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Rent Only Goes Up untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RENT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli RENT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Rent Only Goes Up % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Rent Only Goes Up Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Rent Only Goes Up (RENT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Rent Only Goes Up berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0 pada tahun 2025. Rent Only Goes Up (RENT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Rent Only Goes Up berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0 pada tahun 2026. Rent Only Goes Up (RENT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RENT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Rent Only Goes Up (RENT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RENT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Rent Only Goes Up (RENT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RENT pada tahun 2029 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Rent Only Goes Up (RENT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RENT pada tahun 2030 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Rent Only Goes Up (RENT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Rent Only Goes Up berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0. Rent Only Goes Up (RENT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Rent Only Goes Up berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Rent Only Goes Up Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0 0.41% Ramalan HargaRent Only Goes Up (RENT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RENT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRent Only Goes Up (RENT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RENT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRent Only Goes Up (RENT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RENT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRent Only Goes Up (RENT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RENT ialah $0 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Rent Only Goes Up Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 35.35K$ 35.35K $ 35.35K Bekalan Peredaran 999.63M 999.63M 999.63M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini RENT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, RENT mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.63M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 35.35K. Lihat Harga Langsung RENT

Rent Only Goes Up Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Rent Only Goes Up, harga semasa Rent Only Goes Up ialah 0USD. Bekalan edaran Rent Only Goes Up(RENT) ialah 999.63M RENT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $35,348 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.84% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 9.97% $ 0 $ 0.000046 $ 0.000031

30 Hari -23.64% $ 0 $ 0.000046 $ 0.000031 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Rent Only Goes Up telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.84% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Rent Only Goes Up didagangkan pada paras tertinggi $0.000046 dan paras terendah $0.000031 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 9.97% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RENT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Rent Only Goes Up telah mengalami perubahan sebanyak -23.64% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RENT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Rent Only Goes Up (RENT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Rent Only Goes Up ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RENT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Rent Only Goes Up untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RENT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Rent Only Goes Up. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RENT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RENT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Rent Only Goes Up.

Mengapa Ramalan Harga RENT Penting?

RENT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRENT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RENT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RENT pada bulan depan? Menurut Rent Only Goes Up (RENT) alat ramalan harga, harga RENT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RENT pada tahun 2026? Harga 1Rent Only Goes Up (RENT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RENT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RENT pada tahun 2027? Rent Only Goes Up (RENT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RENT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RENT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Rent Only Goes Up (RENT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RENT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Rent Only Goes Up (RENT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RENT pada tahun 2030? Harga 1Rent Only Goes Up (RENT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RENT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RENT untuk 2040? Rent Only Goes Up (RENT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RENT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang