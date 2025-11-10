Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Resolv Liquidity Provider Token (RLP) /

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Resolv Liquidity Provider Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RLP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli RLP

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Resolv Liquidity Provider Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Resolv Liquidity Provider Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Resolv Liquidity Provider Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.26 pada tahun 2025. Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Resolv Liquidity Provider Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.3230 pada tahun 2026. Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RLP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.3891 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RLP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.4586 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RLP pada tahun 2029 ialah $ 1.5315 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RLP pada tahun 2030 ialah $ 1.6081 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Resolv Liquidity Provider Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.6194. Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Resolv Liquidity Provider Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.2668. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.26 0.00%

2026 $ 1.3230 5.00%

2027 $ 1.3891 10.25%

2028 $ 1.4586 15.76%

2029 $ 1.5315 21.55%

2030 $ 1.6081 27.63%

2031 $ 1.6885 34.01%

2032 $ 1.7729 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.8615 47.75%

2034 $ 1.9546 55.13%

2035 $ 2.0524 62.89%

2036 $ 2.1550 71.03%

2037 $ 2.2627 79.59%

2038 $ 2.3759 88.56%

2039 $ 2.4947 97.99%

2040 $ 2.6194 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Resolv Liquidity Provider Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 1.26 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 1.2601 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1.2612 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.2651 0.41% Ramalan HargaResolv Liquidity Provider Token (RLP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RLP pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $1.26 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaResolv Liquidity Provider Token (RLP) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi RLP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.2601 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaResolv Liquidity Provider Token (RLP) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RLP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.2612 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaResolv Liquidity Provider Token (RLP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RLP ialah $1.2651 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Resolv Liquidity Provider Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 95.43M$ 95.43M $ 95.43M Bekalan Peredaran 75.89M 75.89M 75.89M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini RLP ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, RLP mempunyai bekalan edaran sebanyak 75.89M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 95.43M. Lihat Harga Langsung RLP

Resolv Liquidity Provider Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Resolv Liquidity Provider Token, harga semasa Resolv Liquidity Provider Token ialah 1.26USD. Bekalan edaran Resolv Liquidity Provider Token(RLP) ialah 75.89M RLP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $95,430,120 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000134 $ 1.26 $ 1.25

7 Hari 0.09% $ 0.001137 $ 1.2575 $ 1.2433

30 Hari 0.96% $ 0.012086 $ 1.2575 $ 1.2433 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Resolv Liquidity Provider Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000134 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Resolv Liquidity Provider Token didagangkan pada paras tertinggi $1.2575 dan paras terendah $1.2433 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.09% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RLP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Resolv Liquidity Provider Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.96% , mencerminkan kira-kira $0.012086 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RLP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Resolv Liquidity Provider Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RLP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Resolv Liquidity Provider Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RLP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Resolv Liquidity Provider Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RLP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RLP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Resolv Liquidity Provider Token.

Mengapa Ramalan Harga RLP Penting?

RLP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRLP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RLP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RLP pada bulan depan? Menurut Resolv Liquidity Provider Token (RLP) alat ramalan harga, harga RLP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RLP pada tahun 2026? Harga 1Resolv Liquidity Provider Token (RLP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RLP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RLP pada tahun 2027? Resolv Liquidity Provider Token (RLP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RLP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RLP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Resolv Liquidity Provider Token (RLP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RLP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Resolv Liquidity Provider Token (RLP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RLP pada tahun 2030? Harga 1Resolv Liquidity Provider Token (RLP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RLP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RLP untuk 2040? Resolv Liquidity Provider Token (RLP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RLP menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang