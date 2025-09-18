Resolv RLP (RLP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Resolv RLP untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RLP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli RLP

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Resolv RLP % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Resolv RLP Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Resolv RLP (RLP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Resolv RLP berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.24 pada tahun 2025. Resolv RLP (RLP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Resolv RLP berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.302 pada tahun 2026. Resolv RLP (RLP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RLP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.3671 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Resolv RLP (RLP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RLP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.4354 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Resolv RLP (RLP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RLP pada tahun 2029 ialah $ 1.5072 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Resolv RLP (RLP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RLP pada tahun 2030 ialah $ 1.5825 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Resolv RLP (RLP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Resolv RLP berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.5778. Resolv RLP (RLP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Resolv RLP berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.1990. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.24 0.00%

2026 $ 1.302 5.00%

2027 $ 1.3671 10.25%

2028 $ 1.4354 15.76%

2029 $ 1.5072 21.55%

2030 $ 1.5825 27.63%

2031 $ 1.6617 34.01%

2032 $ 1.7448 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.8320 47.75%

2034 $ 1.9236 55.13%

2035 $ 2.0198 62.89%

2036 $ 2.1208 71.03%

2037 $ 2.2268 79.59%

2038 $ 2.3382 88.56%

2039 $ 2.4551 97.99%

2040 $ 2.5778 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Resolv RLP Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.24 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.2401 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.2411 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.2450 0.41% Ramalan HargaResolv RLP (RLP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RLP pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.24 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaResolv RLP (RLP) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RLP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.2401 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaResolv RLP (RLP) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RLP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.2411 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaResolv RLP (RLP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RLP ialah $1.2450 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Resolv RLP Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 168.11M$ 168.11M $ 168.11M Bekalan Peredaran 135.73M 135.73M 135.73M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini RLP ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, RLP mempunyai bekalan edaran sebanyak 135.73M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 168.11M. Lihat Harga Langsung RLP

Resolv RLP Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Resolv RLP, harga semasa Resolv RLP ialah 1.24USD. Bekalan edaran Resolv RLP(RLP) ialah 135.73M RLP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $168,109,345 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0 $ 1.24 $ 1.24

7 Hari 0.20% $ 0.002495 $ 1.2391 $ 1.2290

30 Hari 0.74% $ 0.009169 $ 1.2391 $ 1.2290 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Resolv RLP telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Resolv RLP didagangkan pada paras tertinggi $1.2391 dan paras terendah $1.2290 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.20% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RLP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Resolv RLP telah mengalami perubahan sebanyak 0.74% , mencerminkan kira-kira $0.009169 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RLP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Resolv RLP (RLP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Resolv RLP ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RLP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Resolv RLP untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RLP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Resolv RLP. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RLP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RLP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Resolv RLP.

Mengapa Ramalan Harga RLP Penting?

RLP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRLP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RLP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RLP pada bulan depan? Menurut Resolv RLP (RLP) alat ramalan harga, harga RLP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RLP pada tahun 2026? Harga 1Resolv RLP (RLP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RLP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RLP pada tahun 2027? Resolv RLP (RLP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RLP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RLP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Resolv RLP (RLP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RLP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Resolv RLP (RLP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RLP pada tahun 2030? Harga 1Resolv RLP (RLP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RLP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RLP untuk 2040? Resolv RLP (RLP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RLP menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang