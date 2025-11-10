retardcoin (RETARD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga retardcoin untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RETARD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga retardcoin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan retardcoin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) retardcoin (RETARD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, retardcoin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000063 pada tahun 2025. retardcoin (RETARD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, retardcoin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000066 pada tahun 2026. retardcoin (RETARD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RETARD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000070 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. retardcoin (RETARD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RETARD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000073 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. retardcoin (RETARD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RETARD pada tahun 2029 ialah $ 0.000077 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. retardcoin (RETARD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RETARD pada tahun 2030 ialah $ 0.000081 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. retardcoin (RETARD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga retardcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000132. retardcoin (RETARD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga retardcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000216. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000063 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000063 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000063 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000064 0.41% Ramalan Hargaretardcoin (RETARD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RETARD pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000063 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan Hargaretardcoin (RETARD) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi RETARD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000063 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan Hargaretardcoin (RETARD) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RETARD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000063 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan Hargaretardcoin (RETARD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RETARD ialah $0.000064 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga retardcoin Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 63.79K$ 63.79K $ 63.79K Bekalan Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini RETARD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, RETARD mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.84M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 63.79K. Lihat Harga Langsung RETARD

retardcoin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung retardcoin, harga semasa retardcoin ialah 0.000063USD. Bekalan edaran retardcoin(RETARD) ialah 999.84M RETARD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $63,786 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.74% $ 0 $ 0.000064 $ 0.000060

7 Hari -12.25% $ -0.000007 $ 0.000098 $ 0.000048

30 Hari -37.50% $ -0.000023 $ 0.000098 $ 0.000048 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, retardcoin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.74% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, retardcoin didagangkan pada paras tertinggi $0.000098 dan paras terendah $0.000048 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -12.25% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RETARD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, retardcoin telah mengalami perubahan sebanyak -37.50% , mencerminkan kira-kira $-0.000023 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RETARD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga retardcoin (RETARD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga retardcoin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RETARD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap retardcoin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RETARD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga retardcoin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RETARD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RETARD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan retardcoin.

Mengapa Ramalan Harga RETARD Penting?

RETARD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

