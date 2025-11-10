RETRO KIDS (RETRO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga RETRO KIDS untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RETRO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli RETRO

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga RETRO KIDS % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan RETRO KIDS Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) RETRO KIDS (RETRO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, RETRO KIDS berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0 pada tahun 2025. RETRO KIDS (RETRO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, RETRO KIDS berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0 pada tahun 2026. RETRO KIDS (RETRO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RETRO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. RETRO KIDS (RETRO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RETRO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. RETRO KIDS (RETRO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RETRO pada tahun 2029 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. RETRO KIDS (RETRO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RETRO pada tahun 2030 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. RETRO KIDS (RETRO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga RETRO KIDS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0. RETRO KIDS (RETRO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga RETRO KIDS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga RETRO KIDS Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0 0.41% Ramalan HargaRETRO KIDS (RETRO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RETRO pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRETRO KIDS (RETRO) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi RETRO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRETRO KIDS (RETRO) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RETRO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRETRO KIDS (RETRO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RETRO ialah $0 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga RETRO KIDS Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Bekalan Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini RETRO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, RETRO mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.85M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 6.64K. Lihat Harga Langsung RETRO

RETRO KIDS Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung RETRO KIDS, harga semasa RETRO KIDS ialah 0USD. Bekalan edaran RETRO KIDS(RETRO) ialah 999.85M RETRO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $6,635.49 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.78% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari -3.82% $ 0 $ 0.000011 $ 0.000006

30 Hari -27.16% $ 0 $ 0.000011 $ 0.000006 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RETRO KIDS telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.78% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, RETRO KIDS didagangkan pada paras tertinggi $0.000011 dan paras terendah $0.000006 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -3.82% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RETRO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, RETRO KIDS telah mengalami perubahan sebanyak -27.16% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RETRO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga RETRO KIDS (RETRO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga RETRO KIDS ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RETRO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap RETRO KIDS untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RETRO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga RETRO KIDS. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RETRO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RETRO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan RETRO KIDS.

Mengapa Ramalan Harga RETRO Penting?

RETRO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRETRO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RETRO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RETRO pada bulan depan? Menurut RETRO KIDS (RETRO) alat ramalan harga, harga RETRO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RETRO pada tahun 2026? Harga 1RETRO KIDS (RETRO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RETRO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RETRO pada tahun 2027? RETRO KIDS (RETRO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RETRO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RETRO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, RETRO KIDS (RETRO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RETRO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, RETRO KIDS (RETRO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RETRO pada tahun 2030? Harga 1RETRO KIDS (RETRO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RETRO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RETRO untuk 2040? RETRO KIDS (RETRO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RETRO menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang