RIFT AI (RIFT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga RIFT AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RIFT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli RIFT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga RIFT AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan RIFT AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) RIFT AI (RIFT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, RIFT AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009573 pada tahun 2025. RIFT AI (RIFT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, RIFT AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010052 pada tahun 2026. RIFT AI (RIFT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RIFT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.010555 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. RIFT AI (RIFT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RIFT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.011082 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. RIFT AI (RIFT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RIFT pada tahun 2029 ialah $ 0.011637 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. RIFT AI (RIFT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RIFT pada tahun 2030 ialah $ 0.012218 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. RIFT AI (RIFT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga RIFT AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019903. RIFT AI (RIFT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga RIFT AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.032420. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.009573 0.00%

2026 $ 0.010052 5.00%

2027 $ 0.010555 10.25%

2028 $ 0.011082 15.76%

2029 $ 0.011637 21.55%

2030 $ 0.012218 27.63%

2031 $ 0.012829 34.01%

2032 $ 0.013471 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.014144 47.75%

2034 $ 0.014852 55.13%

2035 $ 0.015594 62.89%

2036 $ 0.016374 71.03%

2037 $ 0.017193 79.59%

2038 $ 0.018052 88.56%

2039 $ 0.018955 97.99%

2040 $ 0.019903 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga RIFT AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.009573 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.009575 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.009583 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.009613 0.41% Ramalan HargaRIFT AI (RIFT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RIFT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.009573 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRIFT AI (RIFT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RIFT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009575 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRIFT AI (RIFT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RIFT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009583 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRIFT AI (RIFT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RIFT ialah $0.009613 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga RIFT AI Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 9.57M$ 9.57M $ 9.57M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini RIFT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, RIFT mempunyai bekalan edaran sebanyak 1000.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 9.57M. Lihat Harga Langsung RIFT

RIFT AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung RIFT AI, harga semasa RIFT AI ialah 0.009573USD. Bekalan edaran RIFT AI(RIFT) ialah 1000.00M RIFT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $9,570,637 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.30% $ 0.000394 $ 0.009751 $ 0.009124

7 Hari 9.17% $ 0.000877 $ 0.010055 $ 0.008720

30 Hari -6.65% $ -0.000636 $ 0.010055 $ 0.008720 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RIFT AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000394 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.30% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, RIFT AI didagangkan pada paras tertinggi $0.010055 dan paras terendah $0.008720 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 9.17% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RIFT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, RIFT AI telah mengalami perubahan sebanyak -6.65% , mencerminkan kira-kira $-0.000636 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RIFT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga RIFT AI (RIFT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga RIFT AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RIFT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap RIFT AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RIFT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga RIFT AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RIFT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RIFT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan RIFT AI.

Mengapa Ramalan Harga RIFT Penting?

RIFT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRIFT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RIFT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RIFT pada bulan depan? Menurut RIFT AI (RIFT) alat ramalan harga, harga RIFT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RIFT pada tahun 2026? Harga 1RIFT AI (RIFT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RIFT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RIFT pada tahun 2027? RIFT AI (RIFT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RIFT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RIFT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, RIFT AI (RIFT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RIFT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, RIFT AI (RIFT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RIFT pada tahun 2030? Harga 1RIFT AI (RIFT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RIFT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RIFT untuk 2040? RIFT AI (RIFT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RIFT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang