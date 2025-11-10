Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Ripe DAO Governance Token (RIPE) /

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ripe DAO Governance Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RIPE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ripe DAO Governance Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Ripe DAO Governance Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ripe DAO Governance Token (RIPE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ripe DAO Governance Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.54 pada tahun 2025. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ripe DAO Governance Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.6170 pada tahun 2026. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RIPE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.6978 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RIPE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.7827 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RIPE pada tahun 2029 ialah $ 1.8718 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RIPE pada tahun 2030 ialah $ 1.9654 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ripe DAO Governance Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.2015. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ripe DAO Governance Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 5.2149. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.54 0.00%

2026 $ 1.6170 5.00%

2027 $ 1.6978 10.25%

2028 $ 1.7827 15.76%

2029 $ 1.8718 21.55%

2030 $ 1.9654 27.63%

2031 $ 2.0637 34.01%

2032 $ 2.1669 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 2.2752 47.75%

2034 $ 2.3890 55.13%

2035 $ 2.5084 62.89%

2036 $ 2.6339 71.03%

2037 $ 2.7656 79.59%

2038 $ 2.9038 88.56%

2039 $ 3.0490 97.99%

2040 $ 3.2015 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Ripe DAO Governance Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 1.54 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 1.5402 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1.5414 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.5463 0.41% Ramalan HargaRipe DAO Governance Token (RIPE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RIPE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $1.54 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRipe DAO Governance Token (RIPE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi RIPE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.5402 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRipe DAO Governance Token (RIPE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RIPE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.5414 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRipe DAO Governance Token (RIPE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RIPE ialah $1.5463 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ripe DAO Governance Token Semasa

Harga terkini RIPE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, RIPE mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.19M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.83M.

Ripe DAO Governance Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ripe DAO Governance Token, harga semasa Ripe DAO Governance Token ialah 1.54USD. Bekalan edaran Ripe DAO Governance Token(RIPE) ialah 1.19M RIPE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,828,760 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.97% $ 0.086559 $ 1.58 $ 1.45

7 Hari -13.54% $ -0.208605 $ 2.5627 $ 1.4400

30 Hari -40.84% $ -0.628988 $ 2.5627 $ 1.4400 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ripe DAO Governance Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.086559 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 5.97% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ripe DAO Governance Token didagangkan pada paras tertinggi $2.5627 dan paras terendah $1.4400 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -13.54% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RIPE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ripe DAO Governance Token telah mengalami perubahan sebanyak -40.84% , mencerminkan kira-kira $-0.628988 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RIPE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ripe DAO Governance Token (RIPE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ripe DAO Governance Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RIPE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ripe DAO Governance Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RIPE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ripe DAO Governance Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RIPE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RIPE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ripe DAO Governance Token.

Mengapa Ramalan Harga RIPE Penting?

RIPE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ):

AdakahRIPE berbaloi untuk dilaburkan sekarang?
Mengikut ramalan anda,RIPE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan.

Apakah ramalan harga RIPE pada bulan depan?
Menurut Ripe DAO Governance Token (RIPE) alat ramalan harga, harga RIPE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined .

Berapakah kos 1 RIPE pada tahun 2026?
Harga 1Ripe DAO Governance Token (RIPE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RIPE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026.

Berapakah ramalan harga RIPE pada tahun 2027?
Ripe DAO Governance Token (RIPE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RIPE menjelang tahun 2027

Apakah anggaran sasaran harga RIPE pada tahun 2028?
Menurut input ramalan harga anda, Ripe DAO Governance Token (RIPE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028.

Apakah anggaran sasaran harga RIPE pada tahun 2029?
Menurut input ramalan harga anda, Ripe DAO Governance Token (RIPE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029.

Berapakah kos 1 RIPE pada tahun 2030?
Harga 1Ripe DAO Governance Token (RIPE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RIPE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030.

Apakah ramalan harga RIPE untuk 2040?
Ripe DAO Governance Token (RIPE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RIPE menjelang tahun 2040.