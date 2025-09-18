Rocket Pool ETH (RETH) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Rocket Pool ETH untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RETH yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli RETH

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Rocket Pool ETH % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Rocket Pool ETH Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Rocket Pool ETH (RETH) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Rocket Pool ETH berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 5,271.66 pada tahun 2025. Rocket Pool ETH (RETH) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Rocket Pool ETH berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 5,535.243 pada tahun 2026. Rocket Pool ETH (RETH) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RETH yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 5,812.0051 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Rocket Pool ETH (RETH) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RETH yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 6,102.6054 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Rocket Pool ETH (RETH) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RETH pada tahun 2029 ialah $ 6,407.7356 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Rocket Pool ETH (RETH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RETH pada tahun 2030 ialah $ 6,728.1224 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Rocket Pool ETH (RETH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Rocket Pool ETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 10,959.4025. Rocket Pool ETH (RETH) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Rocket Pool ETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 17,851.7118. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 5,271.66 0.00%

2026 $ 5,535.243 5.00%

2027 $ 5,812.0051 10.25%

2028 $ 6,102.6054 15.76%

2029 $ 6,407.7356 21.55%

2030 $ 6,728.1224 27.63%

2031 $ 7,064.5285 34.01%

2032 $ 7,417.7550 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 7,788.6427 47.75%

2034 $ 8,178.0749 55.13%

2035 $ 8,586.9786 62.89%

2036 $ 9,016.3275 71.03%

2037 $ 9,467.1439 79.59%

2038 $ 9,940.5011 88.56%

2039 $ 10,437.5262 97.99%

2040 $ 10,959.4025 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Rocket Pool ETH Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 5,271.66 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 5,272.3821 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 5,276.7150 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 5,293.3243 0.41% Ramalan HargaRocket Pool ETH (RETH) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RETH pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $5,271.66 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRocket Pool ETH (RETH) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RETH, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $5,272.3821 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRocket Pool ETH (RETH) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RETH, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $5,276.7150 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRocket Pool ETH (RETH)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RETH ialah $5,293.3243 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Rocket Pool ETH Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.08B$ 2.08B $ 2.08B Bekalan Peredaran 394.51K 394.51K 394.51K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini RETH ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, RETH mempunyai bekalan edaran sebanyak 394.51K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.08B. Lihat Harga Langsung RETH

Rocket Pool ETH Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Rocket Pool ETH, harga semasa Rocket Pool ETH ialah 5,271.66USD. Bekalan edaran Rocket Pool ETH(RETH) ialah 394.51K RETH , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,078,014,459 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.09% $ 108.05 $ 5,280.78 $ 5,062.78

7 Hari 6.03% $ 318.1167 $ 5,449.1759 $ 4,803.3568

30 Hari 7.82% $ 412.0935 $ 5,449.1759 $ 4,803.3568 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Rocket Pool ETH telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $108.05 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.09% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Rocket Pool ETH didagangkan pada paras tertinggi $5,449.1759 dan paras terendah $4,803.3568 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 6.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RETH untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Rocket Pool ETH telah mengalami perubahan sebanyak 7.82% , mencerminkan kira-kira $412.0935 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RETH berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Rocket Pool ETH (RETH) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Rocket Pool ETH ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RETH berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Rocket Pool ETH untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RETH, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Rocket Pool ETH. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RETH. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RETH untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Rocket Pool ETH.

Mengapa Ramalan Harga RETH Penting?

RETH Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRETH berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RETH akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RETH pada bulan depan? Menurut Rocket Pool ETH (RETH) alat ramalan harga, harga RETH yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RETH pada tahun 2026? Harga 1Rocket Pool ETH (RETH) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RETH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RETH pada tahun 2027? Rocket Pool ETH (RETH) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RETH menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RETH pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Rocket Pool ETH (RETH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RETH pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Rocket Pool ETH (RETH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RETH pada tahun 2030? Harga 1Rocket Pool ETH (RETH) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RETH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RETH untuk 2040? Rocket Pool ETH (RETH) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RETH menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang