Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Rollbit Coin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Rollbit Coin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Rollbit Coin (RLB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Rollbit Coin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.06784 pada tahun 2025. Rollbit Coin (RLB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Rollbit Coin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.071232 pada tahun 2026. Rollbit Coin (RLB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RLB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.074793 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Rollbit Coin (RLB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RLB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.078533 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Rollbit Coin (RLB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RLB pada tahun 2029 ialah $ 0.082459 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Rollbit Coin (RLB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RLB pada tahun 2030 ialah $ 0.086582 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Rollbit Coin (RLB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Rollbit Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.141034. Rollbit Coin (RLB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Rollbit Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.229730. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.06784 0.00%

2026 $ 0.071232 5.00%

2027 $ 0.074793 10.25%

2028 $ 0.078533 15.76%

2029 $ 0.082459 21.55%

2030 $ 0.086582 27.63%

2031 $ 0.090912 34.01%

2032 $ 0.095457 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.100230 47.75%

2034 $ 0.105242 55.13%

2035 $ 0.110504 62.89%

2036 $ 0.116029 71.03%

2037 $ 0.121830 79.59%

2038 $ 0.127922 88.56%

2039 $ 0.134318 97.99%

2040 $ 0.141034 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Rollbit Coin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.06784 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.067849 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.067905 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.068118 0.41% Ramalan HargaRollbit Coin (RLB) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RLB pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.06784 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRollbit Coin (RLB) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RLB, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.067849 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRollbit Coin (RLB) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RLB, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.067905 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRollbit Coin (RLB)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RLB ialah $0.068118 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Rollbit Coin Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 130.62M$ 130.62M $ 130.62M Bekalan Peredaran 1.92B 1.92B 1.92B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini RLB ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, RLB mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.92B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 130.62M. Lihat Harga Langsung RLB

Rollbit Coin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Rollbit Coin, harga semasa Rollbit Coin ialah 0.06784USD. Bekalan edaran Rollbit Coin(RLB) ialah 1.92B RLB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $130,621,297 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.03% $ -0.000710 $ 0.069824 $ 0.067584

7 Hari -7.05% $ -0.004788 $ 0.074138 $ 0.067629

30 Hari -0.08% $ -0.000056 $ 0.074138 $ 0.067629 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Rollbit Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000710 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -1.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Rollbit Coin didagangkan pada paras tertinggi $0.074138 dan paras terendah $0.067629 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -7.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RLB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Rollbit Coin telah mengalami perubahan sebanyak -0.08% , mencerminkan kira-kira $-0.000056 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RLB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Rollbit Coin (RLB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Rollbit Coin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RLB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Rollbit Coin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RLB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Rollbit Coin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RLB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RLB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Rollbit Coin.

Mengapa Ramalan Harga RLB Penting?

RLB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRLB berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RLB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RLB pada bulan depan? Menurut Rollbit Coin (RLB) alat ramalan harga, harga RLB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RLB pada tahun 2026? Harga 1Rollbit Coin (RLB) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RLB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RLB pada tahun 2027? Rollbit Coin (RLB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RLB menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RLB pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Rollbit Coin (RLB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RLB pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Rollbit Coin (RLB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RLB pada tahun 2030? Harga 1Rollbit Coin (RLB) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RLB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RLB untuk 2040? Rollbit Coin (RLB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RLB menjelang tahun 2040.