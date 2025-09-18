Safe Scan (SN76) Ramalan Harga (USD)

Safe Scan (SN76) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Safe Scan berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.555341 pada tahun 2025. Safe Scan (SN76) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Safe Scan berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.583108 pada tahun 2026. Safe Scan (SN76) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SN76 yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.612263 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Safe Scan (SN76) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SN76 yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.642876 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Safe Scan (SN76) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SN76 pada tahun 2029 ialah $ 0.675020 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Safe Scan (SN76) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SN76 pada tahun 2030 ialah $ 0.708771 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Safe Scan (SN76) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Safe Scan berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1545. Safe Scan (SN76) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Safe Scan berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.8805.

2026 $ 0.583108 5.00%

2027 $ 0.612263 10.25%

2028 $ 0.642876 15.76%

2029 $ 0.675020 21.55%

2030 $ 0.708771 27.63%

2031 $ 0.744210 34.01%

2032 $ 0.781420 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.820491 47.75%

2034 $ 0.861516 55.13%

2035 $ 0.904591 62.89%

2036 $ 0.949821 71.03%

2037 $ 0.997312 79.59%

2038 $ 1.0471 88.56%

2039 $ 1.0995 97.99%

2040 $ 1.1545 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Safe Scan Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.555341 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.555417 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.555873 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.557623 0.41% Ramalan HargaSafe Scan (SN76) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SN76 pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.555341 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSafe Scan (SN76) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SN76, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.555417 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSafe Scan (SN76) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SN76, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.555873 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSafe Scan (SN76)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SN76 ialah $0.557623 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Safe Scan Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Bekalan Peredaran 2.30M 2.30M 2.30M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SN76 ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SN76 mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.30M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.28M. Lihat Harga Langsung SN76

Safe Scan Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Safe Scan, harga semasa Safe Scan ialah 0.555341USD. Bekalan edaran Safe Scan(SN76) ialah 2.30M SN76 , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,280,377 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.87% $ 0.004779 $ 0.580915 $ 0.525144

7 Hari 2.74% $ 0.015237 $ 0.636123 $ 0.526174

30 Hari -12.50% $ -0.069422 $ 0.636123 $ 0.526174 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Safe Scan telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.004779 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.87% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Safe Scan didagangkan pada paras tertinggi $0.636123 dan paras terendah $0.526174 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.74% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SN76 untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Safe Scan telah mengalami perubahan sebanyak -12.50% , mencerminkan kira-kira $-0.069422 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SN76 berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Safe Scan (SN76) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Safe Scan ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SN76 berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Safe Scan untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SN76, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Safe Scan. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SN76. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SN76 untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Safe Scan.

Mengapa Ramalan Harga SN76 Penting?

SN76 Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

