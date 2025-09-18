Savings crvUSD (SCRVUSD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Savings crvUSD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SCRVUSD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SCRVUSD

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Savings crvUSD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Savings crvUSD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Savings crvUSD (SCRVUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Savings crvUSD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.067 pada tahun 2025. Savings crvUSD (SCRVUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Savings crvUSD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1203 pada tahun 2026. Savings crvUSD (SCRVUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SCRVUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1763 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Savings crvUSD (SCRVUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SCRVUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.2351 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Savings crvUSD (SCRVUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SCRVUSD pada tahun 2029 ialah $ 1.2969 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Savings crvUSD (SCRVUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SCRVUSD pada tahun 2030 ialah $ 1.3617 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Savings crvUSD (SCRVUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Savings crvUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.2182. Savings crvUSD (SCRVUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Savings crvUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.6132. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.067 0.00%

2026 $ 1.1203 5.00%

2027 $ 1.1763 10.25%

2028 $ 1.2351 15.76%

2029 $ 1.2969 21.55%

2030 $ 1.3617 27.63%

2031 $ 1.4298 34.01%

2032 $ 1.5013 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5764 47.75%

2034 $ 1.6552 55.13%

2035 $ 1.7380 62.89%

2036 $ 1.8249 71.03%

2037 $ 1.9161 79.59%

2038 $ 2.0119 88.56%

2039 $ 2.1125 97.99%

2040 $ 2.2182 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Savings crvUSD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.067 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.0671 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.0680 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0713 0.41% Ramalan HargaSavings crvUSD (SCRVUSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SCRVUSD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.067 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSavings crvUSD (SCRVUSD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SCRVUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0671 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSavings crvUSD (SCRVUSD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SCRVUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0680 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSavings crvUSD (SCRVUSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SCRVUSD ialah $1.0713 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Savings crvUSD Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 54.02M$ 54.02M $ 54.02M Bekalan Peredaran 50.63M 50.63M 50.63M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SCRVUSD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SCRVUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 50.63M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 54.02M. Lihat Harga Langsung SCRVUSD

Savings crvUSD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Savings crvUSD, harga semasa Savings crvUSD ialah 1.067USD. Bekalan edaran Savings crvUSD(SCRVUSD) ialah 50.63M SCRVUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $54,023,813 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.000549 $ 1.067 $ 1.056

7 Hari 0.15% $ 0.001553 $ 1.0667 $ 1.0598

30 Hari 0.66% $ 0.007071 $ 1.0667 $ 1.0598 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Savings crvUSD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000549 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Savings crvUSD didagangkan pada paras tertinggi $1.0667 dan paras terendah $1.0598 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.15% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SCRVUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Savings crvUSD telah mengalami perubahan sebanyak 0.66% , mencerminkan kira-kira $0.007071 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SCRVUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Savings crvUSD (SCRVUSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Savings crvUSD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SCRVUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Savings crvUSD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SCRVUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Savings crvUSD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SCRVUSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SCRVUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Savings crvUSD.

Mengapa Ramalan Harga SCRVUSD Penting?

SCRVUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSCRVUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SCRVUSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SCRVUSD pada bulan depan? Menurut Savings crvUSD (SCRVUSD) alat ramalan harga, harga SCRVUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SCRVUSD pada tahun 2026? Harga 1Savings crvUSD (SCRVUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SCRVUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SCRVUSD pada tahun 2027? Savings crvUSD (SCRVUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SCRVUSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SCRVUSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Savings crvUSD (SCRVUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SCRVUSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Savings crvUSD (SCRVUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SCRVUSD pada tahun 2030? Harga 1Savings crvUSD (SCRVUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SCRVUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SCRVUSD untuk 2040? Savings crvUSD (SCRVUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SCRVUSD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang