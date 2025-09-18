Sceptre Staked FLR (SFLR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Sceptre Staked FLR untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SFLR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SFLR

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Sceptre Staked FLR % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Sceptre Staked FLR Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Sceptre Staked FLR (SFLR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Sceptre Staked FLR berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.037488 pada tahun 2025. Sceptre Staked FLR (SFLR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Sceptre Staked FLR berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.039363 pada tahun 2026. Sceptre Staked FLR (SFLR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SFLR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.041331 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Sceptre Staked FLR (SFLR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SFLR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.043398 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Sceptre Staked FLR (SFLR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SFLR pada tahun 2029 ialah $ 0.045567 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Sceptre Staked FLR (SFLR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SFLR pada tahun 2030 ialah $ 0.047846 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Sceptre Staked FLR (SFLR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Sceptre Staked FLR berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.077936. Sceptre Staked FLR (SFLR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Sceptre Staked FLR berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.126950. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.037488 0.00%

2026 $ 0.039363 5.00%

2027 $ 0.041331 10.25%

2028 $ 0.043398 15.76%

2029 $ 0.045567 21.55%

2030 $ 0.047846 27.63%

2031 $ 0.050238 34.01%

2032 $ 0.052750 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.055388 47.75%

2034 $ 0.058157 55.13%

2035 $ 0.061065 62.89%

2036 $ 0.064118 71.03%

2037 $ 0.067324 79.59%

2038 $ 0.070690 88.56%

2039 $ 0.074225 97.99%

2040 $ 0.077936 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Sceptre Staked FLR Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.037488 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.037493 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.037524 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.037642 0.41% Ramalan HargaSceptre Staked FLR (SFLR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SFLR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.037488 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSceptre Staked FLR (SFLR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SFLR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.037493 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSceptre Staked FLR (SFLR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SFLR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.037524 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSceptre Staked FLR (SFLR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SFLR ialah $0.037642 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Sceptre Staked FLR Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 44.94M$ 44.94M $ 44.94M Bekalan Peredaran 1.20B 1.20B 1.20B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SFLR ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SFLR mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.20B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 44.94M. Lihat Harga Langsung SFLR

Sceptre Staked FLR Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Sceptre Staked FLR, harga semasa Sceptre Staked FLR ialah 0.037488USD. Bekalan edaran Sceptre Staked FLR(SFLR) ialah 1.20B SFLR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $44,941,869 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.92% $ 0.001413 $ 0.038809 $ 0.035956

7 Hari 6.68% $ 0.002503 $ 0.039034 $ 0.034560

30 Hari 2.46% $ 0.000921 $ 0.039034 $ 0.034560 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Sceptre Staked FLR telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001413 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.92% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Sceptre Staked FLR didagangkan pada paras tertinggi $0.039034 dan paras terendah $0.034560 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 6.68% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SFLR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Sceptre Staked FLR telah mengalami perubahan sebanyak 2.46% , mencerminkan kira-kira $0.000921 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SFLR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Sceptre Staked FLR (SFLR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Sceptre Staked FLR ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SFLR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Sceptre Staked FLR untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SFLR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Sceptre Staked FLR. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SFLR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SFLR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Sceptre Staked FLR.

Mengapa Ramalan Harga SFLR Penting?

SFLR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSFLR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SFLR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SFLR pada bulan depan? Menurut Sceptre Staked FLR (SFLR) alat ramalan harga, harga SFLR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SFLR pada tahun 2026? Harga 1Sceptre Staked FLR (SFLR) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SFLR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SFLR pada tahun 2027? Sceptre Staked FLR (SFLR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SFLR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SFLR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Sceptre Staked FLR (SFLR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SFLR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Sceptre Staked FLR (SFLR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SFLR pada tahun 2030? Harga 1Sceptre Staked FLR (SFLR) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SFLR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SFLR untuk 2040? Sceptre Staked FLR (SFLR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SFLR menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang