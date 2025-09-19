Second World Games (SWIO) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Second World Games % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Second World Games Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Second World Games (SWIO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Second World Games berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001311 pada tahun 2025. Second World Games (SWIO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Second World Games berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001376 pada tahun 2026. Second World Games (SWIO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SWIO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001445 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Second World Games (SWIO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SWIO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001517 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Second World Games (SWIO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SWIO pada tahun 2029 ialah $ 0.001593 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Second World Games (SWIO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SWIO pada tahun 2030 ialah $ 0.001673 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Second World Games (SWIO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Second World Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002726. Second World Games (SWIO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Second World Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004440. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001311 0.00%

2026 $ 0.001376 5.00%

2027 $ 0.001445 10.25%

2028 $ 0.001517 15.76%

2029 $ 0.001593 21.55%

2030 $ 0.001673 27.63%

2031 $ 0.001757 34.01%

2032 $ 0.001845 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001937 47.75%

2034 $ 0.002034 55.13%

2035 $ 0.002135 62.89%

2036 $ 0.002242 71.03%

2037 $ 0.002354 79.59%

2038 $ 0.002472 88.56%

2039 $ 0.002596 97.99%

2040 $ 0.002726 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Second World Games Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 0.001311 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 0.001311 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 0.001312 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 0.001316 0.41% Ramalan HargaSecond World Games (SWIO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SWIO pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $0.001311 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSecond World Games (SWIO) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi SWIO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001311 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSecond World Games (SWIO) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SWIO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001312 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSecond World Games (SWIO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SWIO ialah $0.001316 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Second World Games Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Bekalan Peredaran 7.02M 7.02M 7.02M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SWIO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SWIO mempunyai bekalan edaran sebanyak 7.02M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 9.21K. Lihat Harga Langsung SWIO

Second World Games Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Second World Games, harga semasa Second World Games ialah 0.001311USD. Bekalan edaran Second World Games(SWIO) ialah 7.02M SWIO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $9,210.65 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.001311 $ 0.001311

30 Hari -0.13% $ -0.000001 $ 0.001311 $ 0.001311 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Second World Games telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Second World Games didagangkan pada paras tertinggi $0.001311 dan paras terendah $0.001311 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SWIO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Second World Games telah mengalami perubahan sebanyak -0.13% , mencerminkan kira-kira $-0.000001 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SWIO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Second World Games (SWIO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Second World Games ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SWIO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Second World Games untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SWIO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Second World Games. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SWIO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SWIO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Second World Games.

Mengapa Ramalan Harga SWIO Penting?

SWIO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSWIO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SWIO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SWIO pada bulan depan? Menurut Second World Games (SWIO) alat ramalan harga, harga SWIO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SWIO pada tahun 2026? Harga 1Second World Games (SWIO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SWIO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SWIO pada tahun 2027? Second World Games (SWIO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SWIO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SWIO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Second World Games (SWIO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SWIO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Second World Games (SWIO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SWIO pada tahun 2030? Harga 1Second World Games (SWIO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SWIO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SWIO untuk 2040? Second World Games (SWIO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SWIO menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang