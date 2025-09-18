Shardus (ULT) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Shardus % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Shardus Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Shardus (ULT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Shardus berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.063981 pada tahun 2025. Shardus (ULT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Shardus berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.067180 pada tahun 2026. Shardus (ULT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ULT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.070539 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Shardus (ULT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ULT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.074066 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Shardus (ULT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ULT pada tahun 2029 ialah $ 0.077769 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Shardus (ULT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ULT pada tahun 2030 ialah $ 0.081657 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Shardus (ULT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Shardus berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.133011. Shardus (ULT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Shardus berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.216662. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.063981 0.00%

2026 $ 0.067180 5.00%

2027 $ 0.070539 10.25%

2028 $ 0.074066 15.76%

2029 $ 0.077769 21.55%

2030 $ 0.081657 27.63%

2031 $ 0.085740 34.01%

2032 $ 0.090027 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.094529 47.75%

2034 $ 0.099255 55.13%

2035 $ 0.104218 62.89%

2036 $ 0.109429 71.03%

2037 $ 0.114900 79.59%

2038 $ 0.120645 88.56%

2039 $ 0.126678 97.99%

2040 $ 0.133011 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Shardus Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.063981 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.063989 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.064042 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.064243 0.41% Ramalan HargaShardus (ULT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ULT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.063981 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaShardus (ULT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ULT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.063989 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaShardus (ULT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ULT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.064042 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaShardus (ULT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ULT ialah $0.064243 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Shardus Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 28.12M$ 28.12M $ 28.12M Bekalan Peredaran 439.56M 439.56M 439.56M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ULT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ULT mempunyai bekalan edaran sebanyak 439.56M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 28.12M. Lihat Harga Langsung ULT

Shardus Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Shardus, harga semasa Shardus ialah 0.063981USD. Bekalan edaran Shardus(ULT) ialah 439.56M ULT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $28,123,242 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -18.89% $ -0.014900 $ 0.078882 $ 0.064013

7 Hari -15.85% $ -0.010145 $ 0.080693 $ 0.052710

30 Hari -15.24% $ -0.009755 $ 0.080693 $ 0.052710 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Shardus telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.014900 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -18.89% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Shardus didagangkan pada paras tertinggi $0.080693 dan paras terendah $0.052710 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -15.85% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ULT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Shardus telah mengalami perubahan sebanyak -15.24% , mencerminkan kira-kira $-0.009755 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ULT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Shardus (ULT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Shardus ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ULT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Shardus untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ULT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Shardus. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ULT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ULT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Shardus.

Mengapa Ramalan Harga ULT Penting?

ULT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahULT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ULT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ULT pada bulan depan? Menurut Shardus (ULT) alat ramalan harga, harga ULT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ULT pada tahun 2026? Harga 1Shardus (ULT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ULT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ULT pada tahun 2027? Shardus (ULT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ULT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ULT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Shardus (ULT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ULT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Shardus (ULT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ULT pada tahun 2030? Harga 1Shardus (ULT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ULT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ULT untuk 2040? Shardus (ULT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ULT menjelang tahun 2040.