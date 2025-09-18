Shytoshi Kusama (SHY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Shytoshi Kusama untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SHY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SHY

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Shytoshi Kusama % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Shytoshi Kusama Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Shytoshi Kusama (SHY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Shytoshi Kusama berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002480 pada tahun 2025. Shytoshi Kusama (SHY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Shytoshi Kusama berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002605 pada tahun 2026. Shytoshi Kusama (SHY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SHY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002735 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Shytoshi Kusama (SHY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SHY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002872 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Shytoshi Kusama (SHY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SHY pada tahun 2029 ialah $ 0.003015 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Shytoshi Kusama (SHY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SHY pada tahun 2030 ialah $ 0.003166 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Shytoshi Kusama (SHY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Shytoshi Kusama berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005157. Shytoshi Kusama (SHY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Shytoshi Kusama berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008401. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002480 0.00%

2026 $ 0.002605 5.00%

2027 $ 0.002735 10.25%

2028 $ 0.002872 15.76%

2029 $ 0.003015 21.55%

2030 $ 0.003166 27.63%

2031 $ 0.003324 34.01%

2032 $ 0.003490 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003665 47.75%

2034 $ 0.003848 55.13%

2035 $ 0.004041 62.89%

2036 $ 0.004243 71.03%

2037 $ 0.004455 79.59%

2038 $ 0.004678 88.56%

2039 $ 0.004912 97.99%

2040 $ 0.005157 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Shytoshi Kusama Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002480 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002481 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002483 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002491 0.41% Ramalan HargaShytoshi Kusama (SHY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SHY pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002480 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaShytoshi Kusama (SHY) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SHY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002481 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaShytoshi Kusama (SHY) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SHY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002483 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaShytoshi Kusama (SHY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SHY ialah $0.002491 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Shytoshi Kusama Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Bekalan Peredaran 499.87M 499.87M 499.87M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SHY ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SHY mempunyai bekalan edaran sebanyak 499.87M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.24M. Lihat Harga Langsung SHY

Shytoshi Kusama Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Shytoshi Kusama, harga semasa Shytoshi Kusama ialah 0.002480USD. Bekalan edaran Shytoshi Kusama(SHY) ialah 499.87M SHY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,240,691 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 13.28% $ 0.000290 $ 0.002502 $ 0.002170

7 Hari 24.71% $ 0.000612 $ 0.002478 $ 0.001812

30 Hari 37.03% $ 0.000918 $ 0.002478 $ 0.001812 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Shytoshi Kusama telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000290 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 13.28% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Shytoshi Kusama didagangkan pada paras tertinggi $0.002478 dan paras terendah $0.001812 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 24.71% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SHY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Shytoshi Kusama telah mengalami perubahan sebanyak 37.03% , mencerminkan kira-kira $0.000918 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SHY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Shytoshi Kusama (SHY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Shytoshi Kusama ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SHY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Shytoshi Kusama untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SHY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Shytoshi Kusama. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SHY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SHY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Shytoshi Kusama.

Mengapa Ramalan Harga SHY Penting?

SHY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSHY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SHY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SHY pada bulan depan? Menurut Shytoshi Kusama (SHY) alat ramalan harga, harga SHY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SHY pada tahun 2026? Harga 1Shytoshi Kusama (SHY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SHY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SHY pada tahun 2027? Shytoshi Kusama (SHY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SHY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SHY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Shytoshi Kusama (SHY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SHY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Shytoshi Kusama (SHY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SHY pada tahun 2030? Harga 1Shytoshi Kusama (SHY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SHY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SHY untuk 2040? Shytoshi Kusama (SHY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SHY menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang