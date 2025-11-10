Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Skull of Pepe Token (SKOP) /

Skull of Pepe Token (SKOP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Skull of Pepe Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SKOP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Skull of Pepe Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Skull of Pepe Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Skull of Pepe Token (SKOP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Skull of Pepe Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005652 pada tahun 2025. Skull of Pepe Token (SKOP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Skull of Pepe Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005935 pada tahun 2026. Skull of Pepe Token (SKOP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SKOP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.006232 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Skull of Pepe Token (SKOP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SKOP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.006543 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Skull of Pepe Token (SKOP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SKOP pada tahun 2029 ialah $ 0.006870 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Skull of Pepe Token (SKOP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SKOP pada tahun 2030 ialah $ 0.007214 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Skull of Pepe Token (SKOP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Skull of Pepe Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011751. Skull of Pepe Token (SKOP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Skull of Pepe Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019141. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.005652 0.00%

2026 $ 0.005935 5.00%

2027 $ 0.006232 10.25%

2028 $ 0.006543 15.76%

2029 $ 0.006870 21.55%

2030 $ 0.007214 27.63%

2031 $ 0.007575 34.01%

2032 $ 0.007953 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.008351 47.75%

2034 $ 0.008769 55.13%

2035 $ 0.009207 62.89%

2036 $ 0.009667 71.03%

2037 $ 0.010151 79.59%

2038 $ 0.010658 88.56%

2039 $ 0.011191 97.99%

2040 $ 0.011751 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Skull of Pepe Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.005652 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.005653 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.005658 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.005675 0.41% Ramalan HargaSkull of Pepe Token (SKOP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SKOP pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.005652 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSkull of Pepe Token (SKOP) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi SKOP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005653 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSkull of Pepe Token (SKOP) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SKOP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005658 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSkull of Pepe Token (SKOP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SKOP ialah $0.005675 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Skull of Pepe Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 847.14K$ 847.14K $ 847.14K Bekalan Peredaran 150.00M 150.00M 150.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SKOP ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SKOP mempunyai bekalan edaran sebanyak 150.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 847.14K. Lihat Harga Langsung SKOP

Skull of Pepe Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Skull of Pepe Token, harga semasa Skull of Pepe Token ialah 0.005652USD. Bekalan edaran Skull of Pepe Token(SKOP) ialah 150.00M SKOP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $847,137 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0 $ 0.005653 $ 0.005632

7 Hari -0.47% $ -0.000026 $ 0.007520 $ 0.005519

30 Hari -24.83% $ -0.001403 $ 0.007520 $ 0.005519 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Skull of Pepe Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Skull of Pepe Token didagangkan pada paras tertinggi $0.007520 dan paras terendah $0.005519 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.47% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SKOP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Skull of Pepe Token telah mengalami perubahan sebanyak -24.83% , mencerminkan kira-kira $-0.001403 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SKOP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Skull of Pepe Token (SKOP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Skull of Pepe Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SKOP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Skull of Pepe Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SKOP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Skull of Pepe Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SKOP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SKOP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Skull of Pepe Token.

Mengapa Ramalan Harga SKOP Penting?

SKOP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSKOP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SKOP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SKOP pada bulan depan? Menurut Skull of Pepe Token (SKOP) alat ramalan harga, harga SKOP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SKOP pada tahun 2026? Harga 1Skull of Pepe Token (SKOP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SKOP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SKOP pada tahun 2027? Skull of Pepe Token (SKOP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SKOP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SKOP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Skull of Pepe Token (SKOP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SKOP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Skull of Pepe Token (SKOP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SKOP pada tahun 2030? Harga 1Skull of Pepe Token (SKOP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SKOP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SKOP untuk 2040? Skull of Pepe Token (SKOP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SKOP menjelang tahun 2040.