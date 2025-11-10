Solid (SOLID) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Solid untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SOLID yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Solid % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Solid Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Solid (SOLID) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Solid berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.982189 pada tahun 2025. Solid (SOLID) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Solid berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0312 pada tahun 2026. Solid (SOLID) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SOLID yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.0828 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Solid (SOLID) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SOLID yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1370 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Solid (SOLID) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SOLID pada tahun 2029 ialah $ 1.1938 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Solid (SOLID) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SOLID pada tahun 2030 ialah $ 1.2535 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Solid (SOLID) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Solid berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0419. Solid (SOLID) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Solid berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3260. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.982189 0.00%

2026 $ 1.0312 5.00%

2027 $ 1.0828 10.25%

2028 $ 1.1370 15.76%

2029 $ 1.1938 21.55%

2030 $ 1.2535 27.63%

2031 $ 1.3162 34.01%

2032 $ 1.3820 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4511 47.75%

2034 $ 1.5236 55.13%

2035 $ 1.5998 62.89%

2036 $ 1.6798 71.03%

2037 $ 1.7638 79.59%

2038 $ 1.8520 88.56%

2039 $ 1.9446 97.99%

2040 $ 2.0419 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Solid Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.982189 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.982323 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.983130 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.986225 0.41% Ramalan HargaSolid (SOLID) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SOLID pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.982189 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSolid (SOLID) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi SOLID, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.982323 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSolid (SOLID) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SOLID, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.983130 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSolid (SOLID)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SOLID ialah $0.986225 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Solid Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 64.23K$ 64.23K $ 64.23K Bekalan Peredaran 65.02K 65.02K 65.02K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SOLID ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SOLID mempunyai bekalan edaran sebanyak 65.02K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 64.23K. Lihat Harga Langsung SOLID

Solid Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Solid, harga semasa Solid ialah 0.982189USD. Bekalan edaran Solid(SOLID) ialah 65.02K SOLID , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $64,234 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.17% $ 0.020893 $ 0.990068 $ 0.954343

7 Hari -1.02% $ -0.010060 $ 1.0121 $ 0.931004

30 Hari 2.42% $ 0.023795 $ 1.0121 $ 0.931004 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Solid telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.020893 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.17% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Solid didagangkan pada paras tertinggi $1.0121 dan paras terendah $0.931004 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -1.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SOLID untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Solid telah mengalami perubahan sebanyak 2.42% , mencerminkan kira-kira $0.023795 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SOLID berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Solid (SOLID) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Solid ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SOLID berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Solid untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SOLID, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Solid. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SOLID. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SOLID untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Solid.

Mengapa Ramalan Harga SOLID Penting?

SOLID Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSOLID berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SOLID akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SOLID pada bulan depan? Menurut Solid (SOLID) alat ramalan harga, harga SOLID yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SOLID pada tahun 2026? Harga 1Solid (SOLID) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SOLID akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SOLID pada tahun 2027? Solid (SOLID) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SOLID menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SOLID pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Solid (SOLID) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SOLID pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Solid (SOLID) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SOLID pada tahun 2030? Harga 1Solid (SOLID) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SOLID akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SOLID untuk 2040? Solid (SOLID) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SOLID menjelang tahun 2040.