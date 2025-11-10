Soul Graph (GRPH) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Soul Graph untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GRPH yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Soul Graph % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Soul Graph Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Soul Graph (GRPH) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Soul Graph berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003142 pada tahun 2025. Soul Graph (GRPH) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Soul Graph berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003299 pada tahun 2026. Soul Graph (GRPH) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GRPH yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003464 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Soul Graph (GRPH) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GRPH yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003637 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Soul Graph (GRPH) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GRPH pada tahun 2029 ialah $ 0.003819 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Soul Graph (GRPH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GRPH pada tahun 2030 ialah $ 0.004010 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Soul Graph (GRPH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Soul Graph berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006532. Soul Graph (GRPH) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Soul Graph berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010640. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.003142 0.00%

2026 $ 0.003299 5.00%

2027 $ 0.003464 10.25%

2028 $ 0.003637 15.76%

2029 $ 0.003819 21.55%

2030 $ 0.004010 27.63%

2031 $ 0.004210 34.01%

2032 $ 0.004421 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004642 47.75%

2034 $ 0.004874 55.13%

2035 $ 0.005118 62.89%

2036 $ 0.005374 71.03%

2037 $ 0.005642 79.59%

2038 $ 0.005925 88.56%

2039 $ 0.006221 97.99%

2040 $ 0.006532 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Soul Graph Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.003142 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.003142 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.003145 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.003155 0.41% Ramalan HargaSoul Graph (GRPH) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GRPH pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.003142 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSoul Graph (GRPH) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi GRPH, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003142 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSoul Graph (GRPH) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GRPH, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003145 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSoul Graph (GRPH)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GRPH ialah $0.003155 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Soul Graph Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 3.14M Bekalan Peredaran 999.89M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GRPH ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GRPH mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.89M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.14M. Lihat Harga Langsung GRPH

Soul Graph Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Soul Graph, harga semasa Soul Graph ialah 0.003142USD. Bekalan edaran Soul Graph(GRPH) ialah 999.89M GRPH , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3,141,894 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.88% $ 0 $ 0.003230 $ 0.003074

7 Hari -8.52% $ -0.000268 $ 0.003701 $ 0.000886

30 Hari 243.80% $ 0.007660 $ 0.003701 $ 0.000886 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Soul Graph telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.88% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Soul Graph didagangkan pada paras tertinggi $0.003701 dan paras terendah $0.000886 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -8.52% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GRPH untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Soul Graph telah mengalami perubahan sebanyak 243.80% , mencerminkan kira-kira $0.007660 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GRPH berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Soul Graph (GRPH) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Soul Graph ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GRPH berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Soul Graph untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GRPH, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Soul Graph. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GRPH. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GRPH untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Soul Graph.

Mengapa Ramalan Harga GRPH Penting?

GRPH Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

