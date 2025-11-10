SpaceX PreStocks (SPACEX) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga SpaceX PreStocks % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan SpaceX PreStocks Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) SpaceX PreStocks (SPACEX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, SpaceX PreStocks berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 236.27 pada tahun 2025. SpaceX PreStocks (SPACEX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, SpaceX PreStocks berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 248.0835 pada tahun 2026. SpaceX PreStocks (SPACEX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SPACEX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 260.4876 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. SpaceX PreStocks (SPACEX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SPACEX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 273.5120 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. SpaceX PreStocks (SPACEX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SPACEX pada tahun 2029 ialah $ 287.1876 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. SpaceX PreStocks (SPACEX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SPACEX pada tahun 2030 ialah $ 301.5470 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. SpaceX PreStocks (SPACEX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga SpaceX PreStocks berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 491.1883. SpaceX PreStocks (SPACEX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga SpaceX PreStocks berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 800.0940. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 236.27 0.00%

2026 $ 248.0835 5.00%

2027 $ 260.4876 10.25%

2028 $ 273.5120 15.76%

2029 $ 287.1876 21.55%

2030 $ 301.5470 27.63%

2031 $ 316.6243 34.01%

2032 $ 332.4556 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 349.0783 47.75%

2034 $ 366.5323 55.13%

2035 $ 384.8589 62.89%

2036 $ 404.1018 71.03%

2037 $ 424.3069 79.59%

2038 $ 445.5223 88.56%

2039 $ 467.7984 97.99%

2040 $ 491.1883 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga SpaceX PreStocks Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 236.27 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 236.3023 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 236.4965 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 237.2409 0.41% Ramalan HargaSpaceX PreStocks (SPACEX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SPACEX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $236.27 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSpaceX PreStocks (SPACEX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi SPACEX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $236.3023 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSpaceX PreStocks (SPACEX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SPACEX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $236.4965 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSpaceX PreStocks (SPACEX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SPACEX ialah $237.2409 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga SpaceX PreStocks Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 737.11K$ 737.11K $ 737.11K Bekalan Peredaran 3.12K 3.12K 3.12K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SPACEX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SPACEX mempunyai bekalan edaran sebanyak 3.12K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 737.11K. Lihat Harga Langsung SPACEX

SpaceX PreStocks Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung SpaceX PreStocks, harga semasa SpaceX PreStocks ialah 236.27USD. Bekalan edaran SpaceX PreStocks(SPACEX) ialah 3.12K SPACEX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $737,113 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.039094 $ 237.27 $ 234.43

7 Hari 8.77% $ 20.7300 $ 236.9437 $ 167.9977

30 Hari 17.52% $ 41.3852 $ 236.9437 $ 167.9977 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SpaceX PreStocks telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.039094 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, SpaceX PreStocks didagangkan pada paras tertinggi $236.9437 dan paras terendah $167.9977 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 8.77% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SPACEX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, SpaceX PreStocks telah mengalami perubahan sebanyak 17.52% , mencerminkan kira-kira $41.3852 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SPACEX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga SpaceX PreStocks (SPACEX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga SpaceX PreStocks ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SPACEX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap SpaceX PreStocks untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SPACEX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga SpaceX PreStocks. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SPACEX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SPACEX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan SpaceX PreStocks.

Mengapa Ramalan Harga SPACEX Penting?

SPACEX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

