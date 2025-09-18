Staicy Sport (SPORT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Staicy Sport untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SPORT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SPORT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Staicy Sport % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Staicy Sport Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Staicy Sport (SPORT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Staicy Sport berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.069831 pada tahun 2025. Staicy Sport (SPORT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Staicy Sport berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.073322 pada tahun 2026. Staicy Sport (SPORT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SPORT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.076988 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Staicy Sport (SPORT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SPORT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.080838 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Staicy Sport (SPORT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SPORT pada tahun 2029 ialah $ 0.084880 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Staicy Sport (SPORT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SPORT pada tahun 2030 ialah $ 0.089124 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Staicy Sport (SPORT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Staicy Sport berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.145173. Staicy Sport (SPORT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Staicy Sport berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.236472. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.069831 0.00%

2026 $ 0.073322 5.00%

2027 $ 0.076988 10.25%

2028 $ 0.080838 15.76%

2029 $ 0.084880 21.55%

2030 $ 0.089124 27.63%

2031 $ 0.093580 34.01%

2032 $ 0.098259 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.103172 47.75%

2034 $ 0.108330 55.13%

2035 $ 0.113747 62.89%

2036 $ 0.119434 71.03%

2037 $ 0.125406 79.59%

2038 $ 0.131676 88.56%

2039 $ 0.138260 97.99%

2040 $ 0.145173 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Staicy Sport Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.069831 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.069840 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.069897 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.070117 0.41% Ramalan HargaStaicy Sport (SPORT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SPORT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.069831 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaStaicy Sport (SPORT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SPORT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.069840 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaStaicy Sport (SPORT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SPORT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.069897 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaStaicy Sport (SPORT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SPORT ialah $0.070117 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Staicy Sport Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M Bekalan Peredaran 64.32M 64.32M 64.32M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SPORT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SPORT mempunyai bekalan edaran sebanyak 64.32M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.49M. Lihat Harga Langsung SPORT

Staicy Sport Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Staicy Sport, harga semasa Staicy Sport ialah 0.069831USD. Bekalan edaran Staicy Sport(SPORT) ialah 64.32M SPORT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4,491,481 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.96% $ 0.000661 $ 0.07155 $ 0.064283

7 Hari -8.07% $ -0.005640 $ 0.105134 $ 0.064519

30 Hari -33.42% $ -0.023343 $ 0.105134 $ 0.064519 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Staicy Sport telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000661 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.96% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Staicy Sport didagangkan pada paras tertinggi $0.105134 dan paras terendah $0.064519 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -8.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SPORT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Staicy Sport telah mengalami perubahan sebanyak -33.42% , mencerminkan kira-kira $-0.023343 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SPORT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Staicy Sport (SPORT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Staicy Sport ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SPORT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Staicy Sport untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SPORT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Staicy Sport. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SPORT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SPORT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Staicy Sport.

Mengapa Ramalan Harga SPORT Penting?

SPORT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSPORT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SPORT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SPORT pada bulan depan? Menurut Staicy Sport (SPORT) alat ramalan harga, harga SPORT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SPORT pada tahun 2026? Harga 1Staicy Sport (SPORT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SPORT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SPORT pada tahun 2027? Staicy Sport (SPORT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SPORT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SPORT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Staicy Sport (SPORT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SPORT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Staicy Sport (SPORT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SPORT pada tahun 2030? Harga 1Staicy Sport (SPORT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SPORT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SPORT untuk 2040? Staicy Sport (SPORT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SPORT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang