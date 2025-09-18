Staked Level USD (SLVLUSD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Staked Level USD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SLVLUSD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SLVLUSD

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Staked Level USD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Staked Level USD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Staked Level USD (SLVLUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Staked Level USD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.092 pada tahun 2025. Staked Level USD (SLVLUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Staked Level USD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1466 pada tahun 2026. Staked Level USD (SLVLUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SLVLUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.2039 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Staked Level USD (SLVLUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SLVLUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.2641 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Staked Level USD (SLVLUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SLVLUSD pada tahun 2029 ialah $ 1.3273 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Staked Level USD (SLVLUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SLVLUSD pada tahun 2030 ialah $ 1.3936 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Staked Level USD (SLVLUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Staked Level USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.2701. Staked Level USD (SLVLUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Staked Level USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.6978. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.092 0.00%

2026 $ 1.1466 5.00%

2027 $ 1.2039 10.25%

2028 $ 1.2641 15.76%

2029 $ 1.3273 21.55%

2030 $ 1.3936 27.63%

2031 $ 1.4633 34.01%

2032 $ 1.5365 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.6133 47.75%

2034 $ 1.6940 55.13%

2035 $ 1.7787 62.89%

2036 $ 1.8676 71.03%

2037 $ 1.9610 79.59%

2038 $ 2.0591 88.56%

2039 $ 2.1620 97.99%

2040 $ 2.2701 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Staked Level USD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.092 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.0921 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.0930 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0964 0.41% Ramalan HargaStaked Level USD (SLVLUSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SLVLUSD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.092 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaStaked Level USD (SLVLUSD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SLVLUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0921 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaStaked Level USD (SLVLUSD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SLVLUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0930 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaStaked Level USD (SLVLUSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SLVLUSD ialah $1.0964 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Staked Level USD Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 28.33M$ 28.33M $ 28.33M Bekalan Peredaran 25.93M 25.93M 25.93M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SLVLUSD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SLVLUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 25.93M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 28.33M. Lihat Harga Langsung SLVLUSD

Staked Level USD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Staked Level USD, harga semasa Staked Level USD ialah 1.092USD. Bekalan edaran Staked Level USD(SLVLUSD) ialah 25.93M SLVLUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $28,333,378 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000232 $ 1.093 $ 1.091

7 Hari 0.08% $ 0.000842 $ 1.0932 $ 1.0864

30 Hari 0.55% $ 0.005957 $ 1.0932 $ 1.0864 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Staked Level USD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000232 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Staked Level USD didagangkan pada paras tertinggi $1.0932 dan paras terendah $1.0864 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SLVLUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Staked Level USD telah mengalami perubahan sebanyak 0.55% , mencerminkan kira-kira $0.005957 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SLVLUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Staked Level USD (SLVLUSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Staked Level USD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SLVLUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Staked Level USD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SLVLUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Staked Level USD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SLVLUSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SLVLUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Staked Level USD.

Mengapa Ramalan Harga SLVLUSD Penting?

SLVLUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSLVLUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SLVLUSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SLVLUSD pada bulan depan? Menurut Staked Level USD (SLVLUSD) alat ramalan harga, harga SLVLUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SLVLUSD pada tahun 2026? Harga 1Staked Level USD (SLVLUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SLVLUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SLVLUSD pada tahun 2027? Staked Level USD (SLVLUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SLVLUSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SLVLUSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Staked Level USD (SLVLUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SLVLUSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Staked Level USD (SLVLUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SLVLUSD pada tahun 2030? Harga 1Staked Level USD (SLVLUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SLVLUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SLVLUSD untuk 2040? Staked Level USD (SLVLUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SLVLUSD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang