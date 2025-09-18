Stakingverse Staked LYX (SLYX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Stakingverse Staked LYX untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SLYX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SLYX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Stakingverse Staked LYX % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Stakingverse Staked LYX Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Stakingverse Staked LYX (SLYX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Stakingverse Staked LYX berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.076 pada tahun 2025. Stakingverse Staked LYX (SLYX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Stakingverse Staked LYX berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1298 pada tahun 2026. Stakingverse Staked LYX (SLYX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SLYX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1862 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Stakingverse Staked LYX (SLYX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SLYX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.2456 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Stakingverse Staked LYX (SLYX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SLYX pada tahun 2029 ialah $ 1.3078 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Stakingverse Staked LYX (SLYX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SLYX pada tahun 2030 ialah $ 1.3732 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Stakingverse Staked LYX (SLYX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Stakingverse Staked LYX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.2369. Stakingverse Staked LYX (SLYX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Stakingverse Staked LYX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.6437. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.076 0.00%

2026 $ 1.1298 5.00%

2027 $ 1.1862 10.25%

2028 $ 1.2456 15.76%

2029 $ 1.3078 21.55%

2030 $ 1.3732 27.63%

2031 $ 1.4419 34.01%

2032 $ 1.5140 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5897 47.75%

2034 $ 1.6692 55.13%

2035 $ 1.7526 62.89%

2036 $ 1.8403 71.03%

2037 $ 1.9323 79.59%

2038 $ 2.0289 88.56%

2039 $ 2.1304 97.99%

2040 $ 2.2369 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Stakingverse Staked LYX Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.076 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.0761 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.0770 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0804 0.41% Ramalan HargaStakingverse Staked LYX (SLYX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SLYX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.076 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaStakingverse Staked LYX (SLYX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SLYX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0761 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaStakingverse Staked LYX (SLYX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SLYX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0770 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaStakingverse Staked LYX (SLYX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SLYX ialah $1.0804 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Stakingverse Staked LYX Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 351.00K$ 351.00K $ 351.00K Bekalan Peredaran 326.31K 326.31K 326.31K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SLYX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SLYX mempunyai bekalan edaran sebanyak 326.31K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 351.00K. Lihat Harga Langsung SLYX

Stakingverse Staked LYX Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Stakingverse Staked LYX, harga semasa Stakingverse Staked LYX ialah 1.076USD. Bekalan edaran Stakingverse Staked LYX(SLYX) ialah 326.31K SLYX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $351,003 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.51% $ 0.005450 $ 1.08 $ 1.054

7 Hari 1.23% $ 0.013283 $ 1.2119 $ 1.0337

30 Hari -16.65% $ -0.179224 $ 1.2119 $ 1.0337 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Stakingverse Staked LYX telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.005450 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.51% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Stakingverse Staked LYX didagangkan pada paras tertinggi $1.2119 dan paras terendah $1.0337 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 1.23% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SLYX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Stakingverse Staked LYX telah mengalami perubahan sebanyak -16.65% , mencerminkan kira-kira $-0.179224 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SLYX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Stakingverse Staked LYX (SLYX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Stakingverse Staked LYX ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SLYX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Stakingverse Staked LYX untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SLYX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Stakingverse Staked LYX. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SLYX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SLYX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Stakingverse Staked LYX.

Mengapa Ramalan Harga SLYX Penting?

SLYX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSLYX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SLYX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SLYX pada bulan depan? Menurut Stakingverse Staked LYX (SLYX) alat ramalan harga, harga SLYX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SLYX pada tahun 2026? Harga 1Stakingverse Staked LYX (SLYX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SLYX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SLYX pada tahun 2027? Stakingverse Staked LYX (SLYX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SLYX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SLYX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Stakingverse Staked LYX (SLYX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SLYX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Stakingverse Staked LYX (SLYX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SLYX pada tahun 2030? Harga 1Stakingverse Staked LYX (SLYX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SLYX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SLYX untuk 2040? Stakingverse Staked LYX (SLYX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SLYX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang