SteakHut Finance (STEAK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga SteakHut Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak STEAK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan SteakHut Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) SteakHut Finance (STEAK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, SteakHut Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.082049 pada tahun 2025. SteakHut Finance (STEAK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, SteakHut Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.086151 pada tahun 2026. SteakHut Finance (STEAK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan STEAK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.090459 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. SteakHut Finance (STEAK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan STEAK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.094981 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. SteakHut Finance (STEAK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran STEAK pada tahun 2029 ialah $ 0.099731 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. SteakHut Finance (STEAK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran STEAK pada tahun 2030 ialah $ 0.104717 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. SteakHut Finance (STEAK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga SteakHut Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.170573. SteakHut Finance (STEAK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga SteakHut Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.277847. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.082049 0.00%

2026 $ 0.086151 5.00%

2027 $ 0.090459 10.25%

2028 $ 0.094981 15.76%

2029 $ 0.099731 21.55%

2030 $ 0.104717 27.63%

2031 $ 0.109953 34.01%

2032 $ 0.115451 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.121223 47.75%

2034 $ 0.127284 55.13%

2035 $ 0.133649 62.89%

2036 $ 0.140331 71.03%

2037 $ 0.147348 79.59%

2038 $ 0.154715 88.56%

2039 $ 0.162451 97.99%

2040 $ 0.170573 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga SteakHut Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.082049 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.082060 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.082127 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.082386 0.41% Ramalan HargaSteakHut Finance (STEAK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk STEAK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.082049 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSteakHut Finance (STEAK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi STEAK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.082060 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSteakHut Finance (STEAK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi STEAK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.082127 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSteakHut Finance (STEAK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk STEAK ialah $0.082386 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga SteakHut Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 169.42K$ 169.42K $ 169.42K Bekalan Peredaran 2.06M 2.06M 2.06M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini STEAK ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, STEAK mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.06M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 169.42K. Lihat Harga Langsung STEAK

SteakHut Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung SteakHut Finance, harga semasa SteakHut Finance ialah 0.082049USD. Bekalan edaran SteakHut Finance(STEAK) ialah 2.06M STEAK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $169,418 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.21% $ 0.000171 $ 0.082235 $ 0.080675

7 Hari 8.94% $ 0.007333 $ 0.121039 $ 0.073655

30 Hari -33.83% $ -0.027758 $ 0.121039 $ 0.073655 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SteakHut Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000171 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.21% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, SteakHut Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.121039 dan paras terendah $0.073655 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 8.94% . Trend terkini ini mempamerkan potensi STEAK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, SteakHut Finance telah mengalami perubahan sebanyak -33.83% , mencerminkan kira-kira $-0.027758 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa STEAK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga SteakHut Finance (STEAK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga SteakHut Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan STEAK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap SteakHut Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi STEAK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga SteakHut Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan STEAK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum STEAK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan SteakHut Finance.

Mengapa Ramalan Harga STEAK Penting?

STEAK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

