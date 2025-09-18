Steem Dollars (SBD) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Steem Dollars % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Steem Dollars Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Steem Dollars (SBD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Steem Dollars berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.888988 pada tahun 2025. Steem Dollars (SBD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Steem Dollars berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.933437 pada tahun 2026. Steem Dollars (SBD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SBD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.980109 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Steem Dollars (SBD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SBD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.0291 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Steem Dollars (SBD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SBD pada tahun 2029 ialah $ 1.0805 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Steem Dollars (SBD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SBD pada tahun 2030 ialah $ 1.1345 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Steem Dollars (SBD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Steem Dollars berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.8481. Steem Dollars (SBD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Steem Dollars berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.0104. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.888988 0.00%

2026 $ 0.933437 5.00%

2027 $ 0.980109 10.25%

2028 $ 1.0291 15.76%

2029 $ 1.0805 21.55%

2030 $ 1.1345 27.63%

2031 $ 1.1913 34.01%

2032 $ 1.2508 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.3134 47.75%

2034 $ 1.3791 55.13%

2035 $ 1.4480 62.89%

2036 $ 1.5204 71.03%

2037 $ 1.5964 79.59%

2038 $ 1.6763 88.56%

2039 $ 1.7601 97.99%

2040 $ 1.8481 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Steem Dollars Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.888988 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.889109 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.889840 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.892641 0.41% Ramalan HargaSteem Dollars (SBD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SBD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.888988 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSteem Dollars (SBD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SBD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.889109 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSteem Dollars (SBD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SBD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.889840 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSteem Dollars (SBD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SBD ialah $0.892641 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Steem Dollars Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 8.07M$ 8.07M $ 8.07M Bekalan Peredaran 9.08M 9.08M 9.08M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SBD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SBD mempunyai bekalan edaran sebanyak 9.08M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.07M. Lihat Harga Langsung SBD

Steem Dollars Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Steem Dollars, harga semasa Steem Dollars ialah 0.888988USD. Bekalan edaran Steem Dollars(SBD) ialah 9.08M SBD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8,070,230 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.12% $ 0.026905 $ 0.889697 $ 0.843303

7 Hari 3.02% $ 0.026803 $ 0.892308 $ 0.817311

30 Hari 5.98% $ 0.053183 $ 0.892308 $ 0.817311 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Steem Dollars telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.026905 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.12% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Steem Dollars didagangkan pada paras tertinggi $0.892308 dan paras terendah $0.817311 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 3.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SBD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Steem Dollars telah mengalami perubahan sebanyak 5.98% , mencerminkan kira-kira $0.053183 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SBD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Steem Dollars (SBD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Steem Dollars ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SBD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Steem Dollars untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SBD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Steem Dollars. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SBD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SBD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Steem Dollars.

Mengapa Ramalan Harga SBD Penting?

SBD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSBD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SBD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SBD pada bulan depan? Menurut Steem Dollars (SBD) alat ramalan harga, harga SBD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SBD pada tahun 2026? Harga 1Steem Dollars (SBD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SBD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SBD pada tahun 2027? Steem Dollars (SBD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SBD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SBD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Steem Dollars (SBD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SBD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Steem Dollars (SBD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SBD pada tahun 2030? Harga 1Steem Dollars (SBD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SBD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SBD untuk 2040? Steem Dollars (SBD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SBD menjelang tahun 2040.