Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) /

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga STEPN Green Satoshi Token on ETH untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GST-ETH yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli GST-ETH

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga STEPN Green Satoshi Token on ETH % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan STEPN Green Satoshi Token on ETH Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, STEPN Green Satoshi Token on ETH berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004914 pada tahun 2025. STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, STEPN Green Satoshi Token on ETH berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005160 pada tahun 2026. STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GST-ETH yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005418 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GST-ETH yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005689 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GST-ETH pada tahun 2029 ialah $ 0.005974 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GST-ETH pada tahun 2030 ialah $ 0.006272 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga STEPN Green Satoshi Token on ETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010217. STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga STEPN Green Satoshi Token on ETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.016643. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004914 0.00%

2026 $ 0.005160 5.00%

2027 $ 0.005418 10.25%

2028 $ 0.005689 15.76%

2029 $ 0.005974 21.55%

2030 $ 0.006272 27.63%

2031 $ 0.006586 34.01%

2032 $ 0.006915 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.007261 47.75%

2034 $ 0.007624 55.13%

2035 $ 0.008005 62.89%

2036 $ 0.008406 71.03%

2037 $ 0.008826 79.59%

2038 $ 0.009267 88.56%

2039 $ 0.009731 97.99%

2040 $ 0.010217 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga STEPN Green Satoshi Token on ETH Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004914 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004915 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004919 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004935 0.41% Ramalan HargaSTEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GST-ETH pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004914 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSTEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GST-ETH, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004915 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSTEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GST-ETH, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004919 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSTEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GST-ETH ialah $0.004935 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga STEPN Green Satoshi Token on ETH Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 414.49K$ 414.49K $ 414.49K Bekalan Peredaran 84.33M 84.33M 84.33M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GST-ETH ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GST-ETH mempunyai bekalan edaran sebanyak 84.33M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 414.49K. Lihat Harga Langsung GST-ETH

STEPN Green Satoshi Token on ETH Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung STEPN Green Satoshi Token on ETH, harga semasa STEPN Green Satoshi Token on ETH ialah 0.004914USD. Bekalan edaran STEPN Green Satoshi Token on ETH(GST-ETH) ialah 84.33M GST-ETH , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $414,491 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.011757 $ 0.011757

30 Hari -57.37% $ -0.002819 $ 0.011757 $ 0.011757 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STEPN Green Satoshi Token on ETH telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, STEPN Green Satoshi Token on ETH didagangkan pada paras tertinggi $0.011757 dan paras terendah $0.011757 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GST-ETH untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, STEPN Green Satoshi Token on ETH telah mengalami perubahan sebanyak -57.37% , mencerminkan kira-kira $-0.002819 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GST-ETH berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Berfungsi? Modul Ramalan Harga STEPN Green Satoshi Token on ETH ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GST-ETH berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap STEPN Green Satoshi Token on ETH untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GST-ETH, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga STEPN Green Satoshi Token on ETH. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GST-ETH. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GST-ETH untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan STEPN Green Satoshi Token on ETH.

Mengapa Ramalan Harga GST-ETH Penting?

GST-ETH Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGST-ETH berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GST-ETH akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GST-ETH pada bulan depan? Menurut STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) alat ramalan harga, harga GST-ETH yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GST-ETH pada tahun 2026? Harga 1STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GST-ETH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GST-ETH pada tahun 2027? STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GST-ETH menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GST-ETH pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GST-ETH pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GST-ETH pada tahun 2030? Harga 1STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GST-ETH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GST-ETH untuk 2040? STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GST-ETH menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang