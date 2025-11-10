Striker League (MBS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Striker League untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MBS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Striker League % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Striker League Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Striker League (MBS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Striker League berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001058 pada tahun 2025. Striker League (MBS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Striker League berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001111 pada tahun 2026. Striker League (MBS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MBS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001166 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Striker League (MBS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MBS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001224 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Striker League (MBS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MBS pada tahun 2029 ialah $ 0.001286 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Striker League (MBS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MBS pada tahun 2030 ialah $ 0.001350 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Striker League (MBS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Striker League berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002199. Striker League (MBS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Striker League berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003583. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001058 0.00%

2026 $ 0.001111 5.00%

2027 $ 0.001166 10.25%

2028 $ 0.001224 15.76%

2029 $ 0.001286 21.55%

2030 $ 0.001350 27.63%

2031 $ 0.001417 34.01%

2032 $ 0.001488 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001563 47.75%

2034 $ 0.001641 55.13%

2035 $ 0.001723 62.89%

2036 $ 0.001809 71.03%

2037 $ 0.001900 79.59%

2038 $ 0.001995 88.56%

2039 $ 0.002095 97.99%

2040 $ 0.002199 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Striker League Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.001058 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.001058 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.001059 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.001062 0.41% Ramalan HargaStriker League (MBS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MBS pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.001058 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaStriker League (MBS) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MBS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001058 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaStriker League (MBS) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MBS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001059 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaStriker League (MBS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MBS ialah $0.001062 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Striker League Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 661.81K$ 661.81K $ 661.81K Bekalan Peredaran 625.44M 625.44M 625.44M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MBS ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MBS mempunyai bekalan edaran sebanyak 625.44M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 661.81K.

Striker League Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Striker League, harga semasa Striker League ialah 0.001058USD. Bekalan edaran Striker League(MBS) ialah 625.44M MBS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $661,807 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -3.28% $ 0 $ 0.001110 $ 0.001053

7 Hari -0.47% $ -0.000004 $ 0.001610 $ 0.000979

30 Hari -34.35% $ -0.000363 $ 0.001610 $ 0.000979 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Striker League telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -3.28% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Striker League didagangkan pada paras tertinggi $0.001610 dan paras terendah $0.000979 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.47% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MBS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Striker League telah mengalami perubahan sebanyak -34.35% , mencerminkan kira-kira $-0.000363 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MBS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Striker League (MBS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Striker League ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MBS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Striker League untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MBS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Striker League. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MBS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MBS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Striker League.

Mengapa Ramalan Harga MBS Penting?

MBS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

