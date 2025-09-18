Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) /

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FIUSD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. Sygnum FIUSD Liquidity Fund Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Sygnum FIUSD Liquidity Fund berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 11,583.89 pada tahun 2025. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Sygnum FIUSD Liquidity Fund berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 12,163.0844 pada tahun 2026. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FIUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 12,771.2387 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FIUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 13,409.8006 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FIUSD pada tahun 2029 ialah $ 14,080.2906 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FIUSD pada tahun 2030 ialah $ 14,784.3052 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 24,082.0753. Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 39,227.1631.

2026 $ 12,163.0844 5.00%

2027 $ 12,771.2387 10.25%

2028 $ 13,409.8006 15.76%

2029 $ 14,080.2906 21.55%

2030 $ 14,784.3052 27.63%

2031 $ 15,523.5204 34.01%

2032 $ 16,299.6965 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 17,114.6813 47.75%

2034 $ 17,970.4154 55.13%

2035 $ 18,868.9361 62.89%

2036 $ 19,812.3829 71.03%

2037 $ 20,803.0021 79.59%

2038 $ 21,843.1522 88.56%

2039 $ 22,935.3098 97.99%

2040 $ 24,082.0753 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 11,583.89 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 11,585.4768 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 11,594.9978 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 11,631.4950 0.41% Ramalan HargaSygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FIUSD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $11,583.89 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FIUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $11,585.4768 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FIUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $11,594.9978 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FIUSD ialah $11,631.4950 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund Semasa Harga Semasa ---- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 48.61M Bekalan Peredaran 4.20K Kelantangan (24J) ---- Harga terkini FIUSD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FIUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 4.20K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 48.61M.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Sygnum FIUSD Liquidity Fund, harga semasa Sygnum FIUSD Liquidity Fund ialah 11,583.89USD. Bekalan edaran Sygnum FIUSD Liquidity Fund(FIUSD) ialah 4.20K FIUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $48,606,002 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 1.35 $ 11,583.89 $ 11,582.54

7 Hari 0.08% $ 9.5277 $ 11,583.89 $ 11,543.19

30 Hari 0.35% $ 40.8436 $ 11,583.89 $ 11,543.19 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Sygnum FIUSD Liquidity Fund telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $1.35 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Sygnum FIUSD Liquidity Fund didagangkan pada paras tertinggi $11,583.89 dan paras terendah $11,543.19 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FIUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Sygnum FIUSD Liquidity Fund telah mengalami perubahan sebanyak 0.35% , mencerminkan kira-kira $40.8436 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FIUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FIUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Sygnum FIUSD Liquidity Fund untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FIUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FIUSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FIUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Sygnum FIUSD Liquidity Fund.

Mengapa Ramalan Harga FIUSD Penting?

FIUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFIUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FIUSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FIUSD pada bulan depan? Menurut Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) alat ramalan harga, harga FIUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FIUSD pada tahun 2026? Harga 1Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FIUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FIUSD pada tahun 2027? Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FIUSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FIUSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FIUSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FIUSD pada tahun 2030? Harga 1Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FIUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FIUSD untuk 2040? Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FIUSD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang