Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Synatra Staked USDC % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Synatra Staked USDC Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Synatra Staked USDC (YUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Synatra Staked USDC berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.41 pada tahun 2025. Synatra Staked USDC (YUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Synatra Staked USDC berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.4805 pada tahun 2026. Synatra Staked USDC (YUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.5545 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Synatra Staked USDC (YUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.6322 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Synatra Staked USDC (YUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YUSD pada tahun 2029 ialah $ 1.7138 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Synatra Staked USDC (YUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YUSD pada tahun 2030 ialah $ 1.7995 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Synatra Staked USDC (YUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Synatra Staked USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.9312. Synatra Staked USDC (YUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Synatra Staked USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.7747. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.41 0.00%

2026 $ 1.4805 5.00%

2027 $ 1.5545 10.25%

2028 $ 1.6322 15.76%

2029 $ 1.7138 21.55%

2030 $ 1.7995 27.63%

2031 $ 1.8895 34.01%

2032 $ 1.9840 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 2.0832 47.75%

2034 $ 2.1873 55.13%

2035 $ 2.2967 62.89%

2036 $ 2.4115 71.03%

2037 $ 2.5321 79.59%

2038 $ 2.6587 88.56%

2039 $ 2.7917 97.99%

2040 $ 2.9312 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Synatra Staked USDC Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.41 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.4101 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.4113 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.4157 0.41% Ramalan HargaSynatra Staked USDC (YUSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk YUSD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.41 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSynatra Staked USDC (YUSD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi YUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.4101 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSynatra Staked USDC (YUSD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi YUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.4113 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSynatra Staked USDC (YUSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk YUSD ialah $1.4157 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Synatra Staked USDC Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Bekalan Peredaran 3.51M 3.51M 3.51M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini YUSD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, YUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 3.51M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.96M. Lihat Harga Langsung YUSD

Synatra Staked USDC Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Synatra Staked USDC, harga semasa Synatra Staked USDC ialah 1.41USD. Bekalan edaran Synatra Staked USDC(YUSD) ialah 3.51M YUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4,955,337 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.13% $ -0.001965 $ 1.41 $ 1.41

7 Hari 0.38% $ 0.005330 $ 1.4128 $ 1.3932

30 Hari 1.07% $ 0.015088 $ 1.4128 $ 1.3932 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Synatra Staked USDC telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.001965 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.13% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Synatra Staked USDC didagangkan pada paras tertinggi $1.4128 dan paras terendah $1.3932 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.38% . Trend terkini ini mempamerkan potensi YUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Synatra Staked USDC telah mengalami perubahan sebanyak 1.07% , mencerminkan kira-kira $0.015088 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa YUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Synatra Staked USDC (YUSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Synatra Staked USDC ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan YUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Synatra Staked USDC untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi YUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Synatra Staked USDC. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan YUSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum YUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Synatra Staked USDC.

Mengapa Ramalan Harga YUSD Penting?

YUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahYUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,YUSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga YUSD pada bulan depan? Menurut Synatra Staked USDC (YUSD) alat ramalan harga, harga YUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 YUSD pada tahun 2026? Harga 1Synatra Staked USDC (YUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, YUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga YUSD pada tahun 2027? Synatra Staked USDC (YUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 YUSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga YUSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Synatra Staked USDC (YUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga YUSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Synatra Staked USDC (YUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 YUSD pada tahun 2030? Harga 1Synatra Staked USDC (YUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, YUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga YUSD untuk 2040? Synatra Staked USDC (YUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 YUSD menjelang tahun 2040.