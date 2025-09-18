Synthetix USDx (USDX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Synthetix USDx untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak USDX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Synthetix USDx % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Synthetix USDx Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Synthetix USDx (USDX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Synthetix USDx berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.935541 pada tahun 2025. Synthetix USDx (USDX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Synthetix USDx berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.982318 pada tahun 2026. Synthetix USDx (USDX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USDX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.0314 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Synthetix USDx (USDX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USDX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.0830 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Synthetix USDx (USDX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDX pada tahun 2029 ialah $ 1.1371 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Synthetix USDx (USDX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDX pada tahun 2030 ialah $ 1.1940 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Synthetix USDx (USDX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Synthetix USDx berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.9449. Synthetix USDx (USDX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Synthetix USDx berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.1680. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.935541 0.00%

2026 $ 0.982318 5.00%

2027 $ 1.0314 10.25%

2028 $ 1.0830 15.76%

2029 $ 1.1371 21.55%

2030 $ 1.1940 27.63%

2031 $ 1.2537 34.01%

2032 $ 1.3164 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.3822 47.75%

2034 $ 1.4513 55.13%

2035 $ 1.5238 62.89%

2036 $ 1.6000 71.03%

2037 $ 1.6800 79.59%

2038 $ 1.7641 88.56%

2039 $ 1.8523 97.99%

2040 $ 1.9449 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Synthetix USDx Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.935541 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.935669 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.936438 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.939385 0.41% Ramalan HargaSynthetix USDx (USDX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk USDX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.935541 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSynthetix USDx (USDX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi USDX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.935669 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSynthetix USDx (USDX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi USDX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.936438 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSynthetix USDx (USDX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk USDX ialah $0.939385 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Synthetix USDx Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 260.82K$ 260.82K $ 260.82K Bekalan Peredaran 278.79K 278.79K 278.79K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini USDX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, USDX mempunyai bekalan edaran sebanyak 278.79K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 260.82K. Lihat Harga Langsung USDX

Synthetix USDx Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Synthetix USDx, harga semasa Synthetix USDx ialah 0.935541USD. Bekalan edaran Synthetix USDx(USDX) ialah 278.79K USDX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $260,820 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.935548 $ 0.935453

7 Hari -0.25% $ -0.002358 $ 0.939714 $ 0.873721

30 Hari -1.78% $ -0.016709 $ 0.939714 $ 0.873721 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Synthetix USDx telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Synthetix USDx didagangkan pada paras tertinggi $0.939714 dan paras terendah $0.873721 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.25% . Trend terkini ini mempamerkan potensi USDX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Synthetix USDx telah mengalami perubahan sebanyak -1.78% , mencerminkan kira-kira $-0.016709 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa USDX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Synthetix USDx (USDX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Synthetix USDx ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan USDX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Synthetix USDx untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi USDX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Synthetix USDx. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan USDX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum USDX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Synthetix USDx.

Mengapa Ramalan Harga USDX Penting?

USDX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUSDX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,USDX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga USDX pada bulan depan? Menurut Synthetix USDx (USDX) alat ramalan harga, harga USDX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 USDX pada tahun 2026? Harga 1Synthetix USDx (USDX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, USDX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga USDX pada tahun 2027? Synthetix USDx (USDX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 USDX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga USDX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Synthetix USDx (USDX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga USDX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Synthetix USDx (USDX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 USDX pada tahun 2030? Harga 1Synthetix USDx (USDX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, USDX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga USDX untuk 2040? Synthetix USDx (USDX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 USDX menjelang tahun 2040.