Dapatkan ramalan harga Tellor Tributes untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TRB yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Tellor Tributes % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Tellor Tributes Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Tellor Tributes (TRB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Tellor Tributes berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 38.41 pada tahun 2025. Tellor Tributes (TRB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Tellor Tributes berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 40.3305 pada tahun 2026. Tellor Tributes (TRB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TRB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 42.3470 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Tellor Tributes (TRB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TRB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 44.4643 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Tellor Tributes (TRB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TRB pada tahun 2029 ialah $ 46.6875 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Tellor Tributes (TRB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TRB pada tahun 2030 ialah $ 49.0219 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Tellor Tributes (TRB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Tellor Tributes berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 79.8516. Tellor Tributes (TRB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Tellor Tributes berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 130.0698. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 38.41 0.00%

2026 $ 40.3305 5.00%

2027 $ 42.3470 10.25%

2028 $ 44.4643 15.76%

2029 $ 46.6875 21.55%

2030 $ 49.0219 27.63%

2031 $ 51.4730 34.01%

2032 $ 54.0467 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 56.7490 47.75%

2034 $ 59.5865 55.13%

2035 $ 62.5658 62.89%

2036 $ 65.6941 71.03%

2037 $ 68.9788 79.59%

2038 $ 72.4277 88.56%

2039 $ 76.0491 97.99%

2040 $ 79.8516 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Tellor Tributes Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 38.41 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 38.4152 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 38.4468 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 38.5678 0.41% Ramalan HargaTellor Tributes (TRB) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TRB pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $38.41 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTellor Tributes (TRB) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi TRB, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $38.4152 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTellor Tributes (TRB) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TRB, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $38.4468 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTellor Tributes (TRB)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TRB ialah $38.5678 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Tellor Tributes Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 104.14M$ 104.14M $ 104.14M Bekalan Peredaran 2.72M 2.72M 2.72M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini TRB ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, TRB mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.72M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 104.14M. Lihat Harga Langsung TRB

Tellor Tributes Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Tellor Tributes, harga semasa Tellor Tributes ialah 38.41USD. Bekalan edaran Tellor Tributes(TRB) ialah 2.72M TRB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $104,143,667 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.15% $ 2.56 $ 38.41 $ 35.03

7 Hari 6.10% $ 2.3437 $ 38.7878 $ 34.1618

30 Hari 6.27% $ 2.4085 $ 38.7878 $ 34.1618 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Tellor Tributes telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $2.56 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 7.15% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Tellor Tributes didagangkan pada paras tertinggi $38.7878 dan paras terendah $34.1618 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 6.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TRB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Tellor Tributes telah mengalami perubahan sebanyak 6.27% , mencerminkan kira-kira $2.4085 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TRB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Tellor Tributes (TRB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Tellor Tributes ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TRB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Tellor Tributes untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TRB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Tellor Tributes. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TRB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TRB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Tellor Tributes.

Mengapa Ramalan Harga TRB Penting?

TRB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTRB berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TRB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TRB pada bulan depan? Menurut Tellor Tributes (TRB) alat ramalan harga, harga TRB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TRB pada tahun 2026? Harga 1Tellor Tributes (TRB) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, TRB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TRB pada tahun 2027? Tellor Tributes (TRB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TRB menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TRB pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Tellor Tributes (TRB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TRB pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Tellor Tributes (TRB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TRB pada tahun 2030? Harga 1Tellor Tributes (TRB) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, TRB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TRB untuk 2040? Tellor Tributes (TRB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TRB menjelang tahun 2040.