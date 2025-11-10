Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / The book of SOL (SCRIPT) /

The book of SOL (SCRIPT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga The book of SOL untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SCRIPT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SCRIPT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga The book of SOL % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan The book of SOL Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) The book of SOL (SCRIPT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, The book of SOL berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000081 pada tahun 2025. The book of SOL (SCRIPT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, The book of SOL berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000085 pada tahun 2026. The book of SOL (SCRIPT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SCRIPT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000090 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. The book of SOL (SCRIPT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SCRIPT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000094 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. The book of SOL (SCRIPT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SCRIPT pada tahun 2029 ialah $ 0.000099 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. The book of SOL (SCRIPT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SCRIPT pada tahun 2030 ialah $ 0.000104 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. The book of SOL (SCRIPT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga The book of SOL berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000170. The book of SOL (SCRIPT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga The book of SOL berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000276. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000081 0.00%

Statistik Harga The book of SOL Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 57.25K$ 57.25K $ 57.25K Bekalan Peredaran 699.94M 699.94M 699.94M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SCRIPT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SCRIPT mempunyai bekalan edaran sebanyak 699.94M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 57.25K. Lihat Harga Langsung SCRIPT

The book of SOL Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung The book of SOL, harga semasa The book of SOL ialah 0.000081USD. Bekalan edaran The book of SOL(SCRIPT) ialah 699.94M SCRIPT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $57,247 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.22% $ 0 $ 0.000082 $ 0.000081

7 Hari -13.97% $ -0.000011 $ 0.000136 $ 0.000076

30 Hari -41.38% $ -0.000033 $ 0.000136 $ 0.000076 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, The book of SOL telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.22% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, The book of SOL didagangkan pada paras tertinggi $0.000136 dan paras terendah $0.000076 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -13.97% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SCRIPT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, The book of SOL telah mengalami perubahan sebanyak -41.38% , mencerminkan kira-kira $-0.000033 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SCRIPT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga The book of SOL (SCRIPT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga The book of SOL ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SCRIPT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap The book of SOL untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SCRIPT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga The book of SOL. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SCRIPT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SCRIPT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan The book of SOL.

Mengapa Ramalan Harga SCRIPT Penting?

SCRIPT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSCRIPT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SCRIPT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SCRIPT pada bulan depan? Menurut The book of SOL (SCRIPT) alat ramalan harga, harga SCRIPT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SCRIPT pada tahun 2026? Harga 1The book of SOL (SCRIPT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SCRIPT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SCRIPT pada tahun 2027? The book of SOL (SCRIPT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SCRIPT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SCRIPT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, The book of SOL (SCRIPT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SCRIPT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, The book of SOL (SCRIPT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SCRIPT pada tahun 2030? Harga 1The book of SOL (SCRIPT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SCRIPT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SCRIPT untuk 2040? The book of SOL (SCRIPT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SCRIPT menjelang tahun 2040.