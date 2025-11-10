The Game Company (GMRT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga The Game Company untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GMRT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli GMRT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga The Game Company % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan The Game Company Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) The Game Company (GMRT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, The Game Company berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000761 pada tahun 2025. The Game Company (GMRT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, The Game Company berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000799 pada tahun 2026. The Game Company (GMRT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GMRT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000839 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. The Game Company (GMRT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GMRT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000881 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. The Game Company (GMRT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GMRT pada tahun 2029 ialah $ 0.000925 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. The Game Company (GMRT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GMRT pada tahun 2030 ialah $ 0.000972 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. The Game Company (GMRT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga The Game Company berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001583. The Game Company (GMRT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga The Game Company berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002579. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000761 0.00%

2026 $ 0.000799 5.00%

2027 $ 0.000839 10.25%

2028 $ 0.000881 15.76%

2029 $ 0.000925 21.55%

2030 $ 0.000972 27.63%

2031 $ 0.001020 34.01%

2032 $ 0.001071 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001125 47.75%

2034 $ 0.001181 55.13%

2035 $ 0.001240 62.89%

2036 $ 0.001302 71.03%

2037 $ 0.001367 79.59%

2038 $ 0.001436 88.56%

2039 $ 0.001507 97.99%

2040 $ 0.001583 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga The Game Company Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000761 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000761 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000762 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000764 0.41% Ramalan HargaThe Game Company (GMRT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GMRT pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000761 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaThe Game Company (GMRT) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi GMRT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000761 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaThe Game Company (GMRT) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GMRT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000762 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaThe Game Company (GMRT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GMRT ialah $0.000764 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga The Game Company Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 242.12K$ 242.12K $ 242.12K Bekalan Peredaran 317.13M 317.13M 317.13M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GMRT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GMRT mempunyai bekalan edaran sebanyak 317.13M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 242.12K. Lihat Harga Langsung GMRT

The Game Company Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung The Game Company, harga semasa The Game Company ialah 0.000761USD. Bekalan edaran The Game Company(GMRT) ialah 317.13M GMRT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $242,121 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.62% $ 0 $ 0.014284 $ 0.000745

7 Hari -22.96% $ -0.000174 $ 0.013773 $ 0.000628

30 Hari -52.62% $ -0.000400 $ 0.013773 $ 0.000628 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, The Game Company telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.62% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, The Game Company didagangkan pada paras tertinggi $0.013773 dan paras terendah $0.000628 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -22.96% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GMRT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, The Game Company telah mengalami perubahan sebanyak -52.62% , mencerminkan kira-kira $-0.000400 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GMRT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga The Game Company (GMRT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga The Game Company ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GMRT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap The Game Company untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GMRT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga The Game Company. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GMRT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GMRT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan The Game Company.

Mengapa Ramalan Harga GMRT Penting?

GMRT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGMRT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GMRT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GMRT pada bulan depan? Menurut The Game Company (GMRT) alat ramalan harga, harga GMRT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GMRT pada tahun 2026? Harga 1The Game Company (GMRT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GMRT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GMRT pada tahun 2027? The Game Company (GMRT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GMRT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GMRT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, The Game Company (GMRT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GMRT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, The Game Company (GMRT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GMRT pada tahun 2030? Harga 1The Game Company (GMRT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GMRT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GMRT untuk 2040? The Game Company (GMRT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GMRT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang