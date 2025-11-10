The Odor (ODOR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga The Odor untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ODOR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ODOR

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga The Odor % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan The Odor Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) The Odor (ODOR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, The Odor berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000102 pada tahun 2025. The Odor (ODOR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, The Odor berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000107 pada tahun 2026. The Odor (ODOR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ODOR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000113 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. The Odor (ODOR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ODOR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000118 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. The Odor (ODOR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ODOR pada tahun 2029 ialah $ 0.000124 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. The Odor (ODOR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ODOR pada tahun 2030 ialah $ 0.000131 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. The Odor (ODOR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga The Odor berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000213. The Odor (ODOR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga The Odor berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000347. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000102 0.00%

2026 $ 0.000107 5.00%

2027 $ 0.000113 10.25%

2028 $ 0.000118 15.76%

2029 $ 0.000124 21.55%

2030 $ 0.000131 27.63%

2031 $ 0.000137 34.01%

2032 $ 0.000144 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000151 47.75%

2034 $ 0.000159 55.13%

2035 $ 0.000167 62.89%

2036 $ 0.000175 71.03%

2037 $ 0.000184 79.59%

2038 $ 0.000193 88.56%

2039 $ 0.000203 97.99%

2040 $ 0.000213 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga The Odor Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000102 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000102 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000102 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000103 0.41% Ramalan HargaThe Odor (ODOR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ODOR pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000102 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaThe Odor (ODOR) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ODOR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000102 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaThe Odor (ODOR) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ODOR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000102 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaThe Odor (ODOR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ODOR ialah $0.000103 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga The Odor Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 51.37K$ 51.37K $ 51.37K Bekalan Peredaran 500.45M 500.45M 500.45M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ODOR ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ODOR mempunyai bekalan edaran sebanyak 500.45M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 51.37K. Lihat Harga Langsung ODOR

The Odor Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung The Odor, harga semasa The Odor ialah 0.000102USD. Bekalan edaran The Odor(ODOR) ialah 500.45M ODOR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $51,369 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -2.85% $ 0 $ 0.000109 $ 0.000101

7 Hari -20.29% $ -0.000020 $ 0.000133 $ 0.000092

30 Hari -23.69% $ -0.000024 $ 0.000133 $ 0.000092 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, The Odor telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -2.85% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, The Odor didagangkan pada paras tertinggi $0.000133 dan paras terendah $0.000092 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -20.29% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ODOR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, The Odor telah mengalami perubahan sebanyak -23.69% , mencerminkan kira-kira $-0.000024 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ODOR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga The Odor (ODOR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga The Odor ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ODOR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap The Odor untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ODOR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga The Odor. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ODOR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ODOR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan The Odor.

Mengapa Ramalan Harga ODOR Penting?

ODOR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahODOR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ODOR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ODOR pada bulan depan? Menurut The Odor (ODOR) alat ramalan harga, harga ODOR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ODOR pada tahun 2026? Harga 1The Odor (ODOR) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ODOR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ODOR pada tahun 2027? The Odor (ODOR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ODOR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ODOR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, The Odor (ODOR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ODOR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, The Odor (ODOR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ODOR pada tahun 2030? Harga 1The Odor (ODOR) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ODOR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ODOR untuk 2040? The Odor (ODOR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ODOR menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang