Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga The SWARM % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan The SWARM Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) The SWARM (SWARM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, The SWARM berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003120 pada tahun 2025. The SWARM (SWARM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, The SWARM berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003276 pada tahun 2026. The SWARM (SWARM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SWARM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003440 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. The SWARM (SWARM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SWARM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003612 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. The SWARM (SWARM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SWARM pada tahun 2029 ialah $ 0.003793 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. The SWARM (SWARM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SWARM pada tahun 2030 ialah $ 0.003983 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. The SWARM (SWARM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga The SWARM berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006488. The SWARM (SWARM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga The SWARM berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010568. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.003120 0.00%

2026 $ 0.003276 5.00%

2027 $ 0.003440 10.25%

2028 $ 0.003612 15.76%

2029 $ 0.003793 21.55%

2030 $ 0.003983 27.63%

2031 $ 0.004182 34.01%

2032 $ 0.004391 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004610 47.75%

2034 $ 0.004841 55.13%

2035 $ 0.005083 62.89%

2036 $ 0.005337 71.03%

2037 $ 0.005604 79.59%

2038 $ 0.005884 88.56%

2039 $ 0.006179 97.99%

2040 $ 0.006488 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga The SWARM Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.003120 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.003121 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.003123 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.003133 0.41% Ramalan HargaThe SWARM (SWARM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SWARM pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.003120 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaThe SWARM (SWARM) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SWARM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003121 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaThe SWARM (SWARM) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SWARM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003123 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaThe SWARM (SWARM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SWARM ialah $0.003133 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga The SWARM Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Bekalan Peredaran 516.17M 516.17M 516.17M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SWARM ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SWARM mempunyai bekalan edaran sebanyak 516.17M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.61M. Lihat Harga Langsung SWARM

The SWARM Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung The SWARM, harga semasa The SWARM ialah 0.003120USD. Bekalan edaran The SWARM(SWARM) ialah 516.17M SWARM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,608,786 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -4.89% $ -0.000160 $ 0.003360 $ 0.003045

7 Hari -26.47% $ -0.000826 $ 0.005575 $ 0.003045

30 Hari -43.50% $ -0.001357 $ 0.005575 $ 0.003045 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, The SWARM telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000160 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -4.89% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, The SWARM didagangkan pada paras tertinggi $0.005575 dan paras terendah $0.003045 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -26.47% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SWARM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, The SWARM telah mengalami perubahan sebanyak -43.50% , mencerminkan kira-kira $-0.001357 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SWARM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga The SWARM (SWARM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga The SWARM ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SWARM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap The SWARM untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SWARM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga The SWARM. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SWARM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SWARM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan The SWARM.

Mengapa Ramalan Harga SWARM Penting?

SWARM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

