Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Theo Short Duration US Treasury Fund untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak THBILL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Theo Short Duration US Treasury Fund % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Theo Short Duration US Treasury Fund Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Theo Short Duration US Treasury Fund berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.01 pada tahun 2025. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Theo Short Duration US Treasury Fund berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0605 pada tahun 2026. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan THBILL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1135 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan THBILL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1692 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran THBILL pada tahun 2029 ialah $ 1.2276 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran THBILL pada tahun 2030 ialah $ 1.2890 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Theo Short Duration US Treasury Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0997. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Theo Short Duration US Treasury Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.4202. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.01 0.00%

2026 $ 1.0605 5.00%

2027 $ 1.1135 10.25%

2028 $ 1.1692 15.76%

2029 $ 1.2276 21.55%

2030 $ 1.2890 27.63%

2031 $ 1.3534 34.01%

2032 $ 1.4211 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4922 47.75%

2034 $ 1.5668 55.13%

2035 $ 1.6451 62.89%

2036 $ 1.7274 71.03%

2037 $ 1.8138 79.59%

2038 $ 1.9045 88.56%

2039 $ 1.9997 97.99%

2040 $ 2.0997 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Theo Short Duration US Treasury Fund Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 1.01 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 1.0101 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1.0109 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.0141 0.41% Ramalan HargaTheo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk THBILL pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $1.01 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTheo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi THBILL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0101 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTheo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi THBILL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0109 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTheo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk THBILL ialah $1.0141 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Theo Short Duration US Treasury Fund Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 135.23M$ 135.23M $ 135.23M Bekalan Peredaran 133.90M 133.90M 133.90M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini THBILL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, THBILL mempunyai bekalan edaran sebanyak 133.90M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 135.23M. Lihat Harga Langsung THBILL

Theo Short Duration US Treasury Fund Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Theo Short Duration US Treasury Fund, harga semasa Theo Short Duration US Treasury Fund ialah 1.01USD. Bekalan edaran Theo Short Duration US Treasury Fund(THBILL) ialah 133.90M THBILL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $135,227,955 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.15% $ 0.001539 $ 1.015 $ 1.004

7 Hari -0.13% $ -0.001353 $ 1.0156 $ 0.999601

30 Hari 2.64% $ 0.026699 $ 1.0156 $ 0.999601 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Theo Short Duration US Treasury Fund telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001539 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.15% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Theo Short Duration US Treasury Fund didagangkan pada paras tertinggi $1.0156 dan paras terendah $0.999601 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.13% . Trend terkini ini mempamerkan potensi THBILL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Theo Short Duration US Treasury Fund telah mengalami perubahan sebanyak 2.64% , mencerminkan kira-kira $0.026699 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa THBILL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Theo Short Duration US Treasury Fund ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan THBILL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Theo Short Duration US Treasury Fund untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi THBILL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Theo Short Duration US Treasury Fund. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan THBILL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum THBILL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Theo Short Duration US Treasury Fund.

Mengapa Ramalan Harga THBILL Penting?

THBILL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTHBILL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,THBILL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga THBILL pada bulan depan? Menurut Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) alat ramalan harga, harga THBILL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 THBILL pada tahun 2026? Harga 1Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, THBILL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga THBILL pada tahun 2027? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 THBILL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga THBILL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga THBILL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 THBILL pada tahun 2030? Harga 1Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, THBILL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga THBILL untuk 2040? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 THBILL menjelang tahun 2040.