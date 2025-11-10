TosDis (DIS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga TosDis untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DIS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli DIS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga TosDis % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan TosDis Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) TosDis (DIS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, TosDis berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.993556 pada tahun 2025. TosDis (DIS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, TosDis berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0432 pada tahun 2026. TosDis (DIS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DIS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.0953 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. TosDis (DIS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DIS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1501 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. TosDis (DIS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DIS pada tahun 2029 ialah $ 1.2076 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. TosDis (DIS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DIS pada tahun 2030 ialah $ 1.2680 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. TosDis (DIS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga TosDis berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0655. TosDis (DIS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga TosDis berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3645. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.993556 0.00%

2026 $ 1.0432 5.00%

2027 $ 1.0953 10.25%

2028 $ 1.1501 15.76%

2029 $ 1.2076 21.55%

2030 $ 1.2680 27.63%

2031 $ 1.3314 34.01%

2032 $ 1.3980 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4679 47.75%

2034 $ 1.5413 55.13%

2035 $ 1.6183 62.89%

2036 $ 1.6993 71.03%

2037 $ 1.7842 79.59%

2038 $ 1.8734 88.56%

2039 $ 1.9671 97.99%

2040 $ 2.0655 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga TosDis Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.993556 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.993692 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.994508 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.997639 0.41% Ramalan HargaTosDis (DIS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DIS pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.993556 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTosDis (DIS) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi DIS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.993692 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTosDis (DIS) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DIS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.994508 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTosDis (DIS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DIS ialah $0.997639 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga TosDis Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 74.52K Bekalan Peredaran 75.00K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DIS ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DIS mempunyai bekalan edaran sebanyak 75.00K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 74.52K. Lihat Harga Langsung DIS

TosDis Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung TosDis, harga semasa TosDis ialah 0.993556USD. Bekalan edaran TosDis(DIS) ialah 75.00K DIS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $74,516 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.96% $ -0.019873 $ 1.014 $ 0.983145

7 Hari -0.99% $ -0.009886 $ 1.2170 $ 0.973353

30 Hari 0.05% $ 0.000502 $ 1.2170 $ 0.973353 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TosDis telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.019873 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -1.96% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, TosDis didagangkan pada paras tertinggi $1.2170 dan paras terendah $0.973353 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.99% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DIS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, TosDis telah mengalami perubahan sebanyak 0.05% , mencerminkan kira-kira $0.000502 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DIS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga TosDis (DIS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga TosDis ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DIS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap TosDis untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DIS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga TosDis. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DIS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DIS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan TosDis.

Mengapa Ramalan Harga DIS Penting?

DIS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDIS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DIS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DIS pada bulan depan? Menurut TosDis (DIS) alat ramalan harga, harga DIS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DIS pada tahun 2026? Harga 1TosDis (DIS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DIS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DIS pada tahun 2027? TosDis (DIS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DIS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DIS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, TosDis (DIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DIS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, TosDis (DIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DIS pada tahun 2030? Harga 1TosDis (DIS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DIS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DIS untuk 2040? TosDis (DIS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DIS menjelang tahun 2040.