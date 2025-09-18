Trakx (TRKX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Trakx untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TRKX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli TRKX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Trakx % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Trakx Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Trakx (TRKX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Trakx berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001193 pada tahun 2025. Trakx (TRKX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Trakx berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001253 pada tahun 2026. Trakx (TRKX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TRKX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001315 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Trakx (TRKX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TRKX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001381 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Trakx (TRKX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TRKX pada tahun 2029 ialah $ 0.001450 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Trakx (TRKX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TRKX pada tahun 2030 ialah $ 0.001523 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Trakx (TRKX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Trakx berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002481. Trakx (TRKX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Trakx berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004041. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001193 0.00%

2026 $ 0.001253 5.00%

2027 $ 0.001315 10.25%

2028 $ 0.001381 15.76%

2029 $ 0.001450 21.55%

2030 $ 0.001523 27.63%

2031 $ 0.001599 34.01%

2032 $ 0.001679 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001763 47.75%

2034 $ 0.001851 55.13%

2035 $ 0.001944 62.89%

2036 $ 0.002041 71.03%

2037 $ 0.002143 79.59%

2038 $ 0.002250 88.56%

2039 $ 0.002363 97.99%

2040 $ 0.002481 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Trakx Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001193 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001193 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001194 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001198 0.41% Ramalan HargaTrakx (TRKX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TRKX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001193 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTrakx (TRKX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi TRKX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001193 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTrakx (TRKX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TRKX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001194 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTrakx (TRKX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TRKX ialah $0.001198 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Trakx Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 852.57K Bekalan Peredaran 714.38M Kelantangan (24J) ---- -- Harga terkini TRKX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, TRKX mempunyai bekalan edaran sebanyak 714.38M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 852.57K.

Trakx Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Trakx, harga semasa Trakx ialah 0.001193USD. Bekalan edaran Trakx(TRKX) ialah 714.38M TRKX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $852,573 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.42% $ 0 $ 0.001204 $ 0.001177

7 Hari 2.95% $ 0.000035 $ 0.001250 $ 0.000926

30 Hari 28.46% $ 0.000339 $ 0.001250 $ 0.000926 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Trakx telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.42% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Trakx didagangkan pada paras tertinggi $0.001250 dan paras terendah $0.000926 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.95% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TRKX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Trakx telah mengalami perubahan sebanyak 28.46% , mencerminkan kira-kira $0.000339 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TRKX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Trakx (TRKX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Trakx ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TRKX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Trakx untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TRKX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Trakx. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TRKX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TRKX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Trakx.

Mengapa Ramalan Harga TRKX Penting?

TRKX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

