Dapatkan ramalan harga Tranche Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SLICE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Tranche Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Tranche Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Tranche Finance (SLICE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Tranche Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.050424 pada tahun 2025. Tranche Finance (SLICE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Tranche Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.052945 pada tahun 2026. Tranche Finance (SLICE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SLICE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.055592 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Tranche Finance (SLICE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SLICE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.058372 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Tranche Finance (SLICE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SLICE pada tahun 2029 ialah $ 0.061290 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Tranche Finance (SLICE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SLICE pada tahun 2030 ialah $ 0.064355 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Tranche Finance (SLICE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Tranche Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.104827. Tranche Finance (SLICE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Tranche Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.170753. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.050424 0.00%

2026 $ 0.052945 5.00%

2027 $ 0.055592 10.25%

2028 $ 0.058372 15.76%

2029 $ 0.061290 21.55%

2030 $ 0.064355 27.63%

2031 $ 0.067572 34.01%

2032 $ 0.070951 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.074499 47.75%

2034 $ 0.078224 55.13%

2035 $ 0.082135 62.89%

2036 $ 0.086242 71.03%

2037 $ 0.090554 79.59%

2038 $ 0.095081 88.56%

2039 $ 0.099836 97.99%

2040 $ 0.104827 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Tranche Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.050424 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.050430 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.050472 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.050631 0.41% Ramalan HargaTranche Finance (SLICE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SLICE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.050424 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTranche Finance (SLICE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SLICE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.050430 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTranche Finance (SLICE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SLICE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.050472 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTranche Finance (SLICE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SLICE ialah $0.050631 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Tranche Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 878.36K$ 878.36K $ 878.36K Bekalan Peredaran 17.42M 17.42M 17.42M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SLICE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SLICE mempunyai bekalan edaran sebanyak 17.42M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 878.36K. Lihat Harga Langsung SLICE

Tranche Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Tranche Finance, harga semasa Tranche Finance ialah 0.050424USD. Bekalan edaran Tranche Finance(SLICE) ialah 17.42M SLICE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $878,361 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.50% $ -0.000770 $ 0.051223 $ 0.049200

7 Hari 3.67% $ 0.001848 $ 0.052054 $ 0.047765

30 Hari 5.57% $ 0.002809 $ 0.052054 $ 0.047765 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Tranche Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000770 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -1.50% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Tranche Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.052054 dan paras terendah $0.047765 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 3.67% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SLICE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Tranche Finance telah mengalami perubahan sebanyak 5.57% , mencerminkan kira-kira $0.002809 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SLICE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Tranche Finance (SLICE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Tranche Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SLICE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Tranche Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SLICE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Tranche Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SLICE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SLICE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Tranche Finance.

Mengapa Ramalan Harga SLICE Penting?

SLICE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSLICE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SLICE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SLICE pada bulan depan? Menurut Tranche Finance (SLICE) alat ramalan harga, harga SLICE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SLICE pada tahun 2026? Harga 1Tranche Finance (SLICE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SLICE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SLICE pada tahun 2027? Tranche Finance (SLICE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SLICE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SLICE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Tranche Finance (SLICE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SLICE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Tranche Finance (SLICE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SLICE pada tahun 2030? Harga 1Tranche Finance (SLICE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SLICE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SLICE untuk 2040? Tranche Finance (SLICE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SLICE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang