Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Treehouse AVAX % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Treehouse AVAX Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Treehouse AVAX (TAVAX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Treehouse AVAX berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 21.93 pada tahun 2025. Treehouse AVAX (TAVAX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Treehouse AVAX berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 23.0265 pada tahun 2026. Treehouse AVAX (TAVAX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TAVAX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 24.1778 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Treehouse AVAX (TAVAX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TAVAX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 25.3867 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Treehouse AVAX (TAVAX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TAVAX pada tahun 2029 ialah $ 26.6560 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Treehouse AVAX (TAVAX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TAVAX pada tahun 2030 ialah $ 27.9888 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Treehouse AVAX (TAVAX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Treehouse AVAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 45.5908. Treehouse AVAX (TAVAX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Treehouse AVAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 74.2627. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 21.93 0.00%

2026 $ 23.0265 5.00%

2027 $ 24.1778 10.25%

2028 $ 25.3867 15.76%

2029 $ 26.6560 21.55%

2030 $ 27.9888 27.63%

2031 $ 29.3882 34.01%

2032 $ 30.8577 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 32.4005 47.75%

2034 $ 34.0206 55.13%

2035 $ 35.7216 62.89%

2036 $ 37.5077 71.03%

2037 $ 39.3831 79.59%

2038 $ 41.3522 88.56%

2039 $ 43.4198 97.99%

2040 $ 45.5908 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Treehouse AVAX Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 21.93 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 21.9330 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 21.9510 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 22.0201 0.41% Ramalan HargaTreehouse AVAX (TAVAX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TAVAX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $21.93 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTreehouse AVAX (TAVAX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi TAVAX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $21.9330 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTreehouse AVAX (TAVAX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TAVAX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $21.9510 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTreehouse AVAX (TAVAX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TAVAX ialah $22.0201 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Treehouse AVAX Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Bekalan Peredaran 45.64K 45.64K 45.64K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini TAVAX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, TAVAX mempunyai bekalan edaran sebanyak 45.64K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.00M. Lihat Harga Langsung TAVAX

Treehouse AVAX Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Treehouse AVAX, harga semasa Treehouse AVAX ialah 21.93USD. Bekalan edaran Treehouse AVAX(TAVAX) ialah 45.64K TAVAX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,000,900 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.27% $ 0.486891 $ 22.05 $ 21.36

7 Hari -2.20% $ -0.483394 $ 26.9730 $ 18.8195

30 Hari -21.74% $ -4.7697 $ 26.9730 $ 18.8195 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Treehouse AVAX telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.486891 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.27% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Treehouse AVAX didagangkan pada paras tertinggi $26.9730 dan paras terendah $18.8195 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -2.20% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TAVAX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Treehouse AVAX telah mengalami perubahan sebanyak -21.74% , mencerminkan kira-kira $-4.7697 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TAVAX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Treehouse AVAX (TAVAX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Treehouse AVAX ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TAVAX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Treehouse AVAX untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TAVAX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Treehouse AVAX. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TAVAX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TAVAX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Treehouse AVAX.

Mengapa Ramalan Harga TAVAX Penting?

TAVAX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTAVAX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TAVAX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TAVAX pada bulan depan? Menurut Treehouse AVAX (TAVAX) alat ramalan harga, harga TAVAX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TAVAX pada tahun 2026? Harga 1Treehouse AVAX (TAVAX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, TAVAX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TAVAX pada tahun 2027? Treehouse AVAX (TAVAX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TAVAX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TAVAX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Treehouse AVAX (TAVAX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TAVAX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Treehouse AVAX (TAVAX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TAVAX pada tahun 2030? Harga 1Treehouse AVAX (TAVAX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, TAVAX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TAVAX untuk 2040? Treehouse AVAX (TAVAX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TAVAX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang